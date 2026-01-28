小米17 Max全新大屏旗艦曝光！沒有背屏但這方面加強　售價更低？

去年9月發布的小米17系列，堪稱是小米近年來變化最大的一代，主要體現在產品設計上。



具體來看，小米17系列除了常規的標準版、Pro版之外，還新增了Pro Max版本，該機在Pro的基礎上增大了手機屏幕並增強了影像配置。

爆料稱小米17 Max定位是全能大屏旗艦，該機沒有背屏，後置徠卡三攝，包括2億像素主攝、5000萬索尼潛望長焦以及5000萬超廣角。（微博@數碼閒聊站）

根據博主爆料的消息，小米17系列今年還有一款新品——小米17 Max。爆料稱小米17 Max定位是全能大屏旗艦，該機沒有背屏，後置徠卡三攝，包括2億像素主攝、5000萬索尼潛望長焦以及5000萬超廣角。

不止於此，小米17 Max的電池容量達到8000mAh，支持100W有線和50W無線充，出廠搭載全新澎湃OS操作系統。

小米17 Max的最新消息不斷爆出。（微博@數碼閒聊站）

從定位來看，小米17 Max可以看作是小米17的大屏版本。由於砍掉了背屏，小米17 Max定價預計會比小米17 Pro Max更低，該機將在今年Q2亮相。

【延伸閲讀】12款旗艦手機拍照效果盲測 iPhone、小米均參加 但第一名竟是它（點擊連結看全文）

+ 20

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】