REDMI Turbo 5 Max代替Pro版？9000mAh大電怪獸！可三日不充電？

在2026年初的手機市場中，REDMI對Turbo系列做出了一次不同以往的選擇。這一代沒有Pro，而是直接由REDMI Turbo 5 Max擔任主角。跳過中間檔位，本身就意味着明確的產品規劃：這一代Turbo的升級重心，不是循序漸進，而是一次面向性能與整機體驗的全面升級。



因此，REDMI Turbo 5 Max 不再只是系列中的加強型號，而是一款試圖重新拉高Turbo系列上限的產品。接下來，本文將圍繞設計、屏幕、性能、遊戲體驗、續航以及影像等方面，對這台直接上「Max」的新機進行詳細評測。

REDMI Turbo 5 Max 不再只是系列中的加強型號，而是一款試圖重新拉高Turbo系列上限的產品。

設計：至簡美學+旗艦質感，細節見真章

外觀上，REDMI Turbo 5 Max延續「至簡美學」理念，去除冗餘元素。雖然主打性能體驗，但是外觀簡潔，十分克制。機身側面配備旗艦同款金屬邊框，經由CNC一體加工、精細噴砂、陽極氧化等多道複雜工藝層層打磨，不僅結構堅固耐用，更呈現出細膩温潤的觸感與高級質感，在同價位段中表現十分出眾。

REDMI Turbo 5 Max外觀細節展示：

10.4mm大R角設計不僅提升握持舒適度，機身整體也顯得更加和諧。背部為玻纖材質，相比上代減重7g，同時具備更高強度與抗彎折能力。相機Deco採用橢圓形貝塞爾曲線設計，搭配金屬底託，呈現出與上代相似的一體化金屬質感。

揚聲器升級為1115F對稱立體雙揚，支持400%大音量調節，並首發伴睡小音量功能。靜音狀態下按一次音量+即可調至0.5格（約3%）音量，外放不擾人。

作為主打性能體驗的機型，REDMI Turbo 5 Max 依舊保留了標誌性的雙環燈帶設計。它支持8色調節和音樂律動燈效，新增多款熱門遊戲專屬光效，還能在拍照、錄像時給出狀態提醒，實用又有個性。

除此之外，這款手機的耐用性也有明顯提升，搭載了2米深度的IP66/68/69/69K滿級防水，從內到外都透着滿滿的品質感。

屏幕：3500nits超級陽光屏，護眼與觀感兼得

屏幕依然是用戶每天接觸時間最長、感知最直接的硬件。REDMI Turbo 5 Max 在屏幕部分並未走「參數點綴」路線，而是圍繞高亮戶外可視性、長時間觀看舒適度以及正面觀感完整性，進行了系統級升級。

REDMI Turbo 5 Max配備一塊6.83英寸1.5K柔性直屏，分辨率達2772x1280，PPI為447，支持120Hz刷新率與480Hz遊戲觸控採樣率，瞬時採樣率可達2560Hz。

這塊屏幕的核心亮點，在於其在APL25%（平均畫面亮度25%）的標準測試條件下，依然能夠實現高達3500nits的峰值亮度。即便身處正午強光的戶外環境，屏幕所顯示的內容也能保持清晰鋭利的使用體驗。

屏幕之所以能有出色的高亮表現，離不開小米與盧米藍OLED聯合實驗室研發的新型紅色發光材料。根據官方數據，這款紅色發光材料的發光效率提升了11.4%，達到82.1cd/A的全球頂尖水平，這也讓手機在強光環境下依舊能清晰顯示內容，視覺體驗更出色。

同時，屏幕採用TDDI封裝、EMux電路融合、FIAA像素內走線等技術，實現上左右1.5mm、下邊框僅1.78mm的極窄邊框設計，視覺沉浸感極佳。在護眼方面，Turbo 5 Max 配備了小米青山護眼方案，通過DC+3840Hz PWM混合調光的加持，能夠做到低亮度下無頻閃，有效減輕視覺疲勞，讓長時間使用手機更舒適。

REDMI Turbo 5 Max同時支持多亮度校色，通過100nits 與600nits雙點校準，保障室內外色彩一致；搭載的節律護眼2.0，可根據作息動態調節藍光強度，也支持手動調節。這塊屏幕還通過德國萊茵TÜV節律友好、無頻閃、硬件低藍光三項認證，以及中國質量認證中心視覺健康S++認證。

值得關注的是，REDMI Turbo 5 Max 是Turbo系列中首款採用超聲波指紋的產品，支持滑動錄入，解鎖效率得到大幅提升。此外，手機還搭載了濕手觸控2.0功能，即使在沾有水漬、油污的場景下，也能保證操作的流暢與跟手。

性能：全球首發天璣9500s，2.5K檔的機皇芯

REDMI Turbo 5 Max最引人注目的升級，無疑是全球首發了聯發科旗艦平台天璣9500s。

這顆採用3nm製程工藝的SoC，基於第二代全大核架構設計，CPU配置為1xCortex-X925@3.73GHz+ 3xCortex-X4@3.3GHz +4xCortex-A720@2.4GHz，輔以12核Immortalis-G925GPU（主頻1.61GHz），晶體管數量逼近300億，CPU與系統緩存總和高達29MB，堪稱「滿血正代旗艦」。

在存儲方面，Turbo 5 Max搭配LPDDR5XUltra + UFS4.1黃金組合。從跑分結果來看，在Geekbench 6的測試中，單核分數2645，多核分數達到了8395；在WlidLife Extreme測試中總體分數達到6350，平均幀率為38。

在出色的硬件基礎之上，Turbo 5 Max 的軟件調校同樣下足功夫。該機搭載全新一代狂暴引擎，憑藉「SoC一體化調頻」與 「編譯優化技術」，實現指令執行效率的流水線級負載拆解與精細化調度。系統還能依託PMU計數器，即時監測幀周期內各核心模塊的資源利用率，提前預警潛在卡頓風險，並動態匹配最優調度路徑，最終達成精準的幀挽救效果，全面保障系統運行的流暢與穩定。

實測《崩壞：星穹鐵道》997P高清畫質+60幀模式，開啟Vulkan渲染後，Turbo 5 Max 30分鐘平均幀率達59.5fps，近乎滿幀運行，2.5K檔有此表現尤為亮眼。《原神》同樣能穩定60幀，半小時跑圖全程流暢無卡頓。120幀模式下的《王者榮耀》，幀率全程穩定，團戰、技能疊加及快速鏡頭切換時，畫面流暢度始終如一。

強勁性能的發揮，依託於散熱系統的加持。REDMI Turbo 5 Max配備5800mm²超大3D循環冷泵，凸台下沉0.5mm更貼合SoC熱源，搭配6W高性能導熱凝膠，大幅提升晶片到冷泵的導熱效率；整機還打造了11000mm²超大全貫通石墨散熱層，Y向覆蓋率超90%、較上代提升40%，背部輔以雙層隔熱氣凝膠，有效阻隔熱量向電池蓋傳遞，優化握持温度。

根據官方的數據，這套3D冰封循環冷泵+高性能導熱凝膠+超大全貫通石墨的三重散熱體系，使REDMI Turbo 5 Max的整機散熱能力達69mA/℃，創下REDMI Turbo系列歷史新高，可確保長時間高負載遊戲、視頻錄製時，性能不降頻、機身無明顯過熱。

續航：9000mAh金沙江電池，重度使用超2.3天

性能為矛，續航為盾，REDMI Turbo 5 Max攻守兼備。其搭載的9000mAh小米金沙江電池，採用16%硅碳負極與優化版G3球形硅碳材料，高效抑制硅顆粒膨脹帶來的鼓包隱患，大容量與耐用性兼得。

續航方面，筆者採用中關村在線續航測試模型，對其進行了續航測試。在室温環境下，連接辦公室Wi-Fi，關閉藍牙、GPS，屏幕亮度、音量均設為50%，5小時重度使用下還有83%的電量。

充電方面，REDMI Turbo 5 Max支持100W有線快充，並且兼容100W的PD3.0PPS協議，即使使用第三方PPS充電頭也可以實現滿功率快充。經過實測，半個小時可充到48%，大概65分鐘完全充滿。並且配備了27W反向充電，可為手機、平板、耳機、相機甚至筆記本應急供電。

此外，電池還集成SEI膜柔性自修復、高強度銅箔、高強度粘結劑三大硬核技術，並由澎湃電池管理系統專屬優化，確保1600次循環後容量仍≥80%，使用壽命長達5年。低温環境下，澎湃G1電池管理晶片與整機熱管理系統協同工作，保障冬季續航穩定性。而且，REDMI Turbo 5 Max支持旁路充電功能，邊玩邊充也不易發熱。

影像體驗：光影獵人600主攝，動態範圍12.5EV

REDMI Turbo 5 Max雖以性能與續航為核心競爭力，但其影像系統卻並未淪為單純的配置補充，而是聚焦真實拍攝的成功率，兼顧高負載場景下的穩定輸出，實現了精準且有針對性的調校設計。

REDMI Turbo 5 Max首發搭載50MP光影獵人600主攝。該傳感器採用1.6μm融合大像素方案，搭配F1.5大光圈，同檔位進光能力出眾；還支持雙原生ISOFusion，動態範圍達12.5EV，這份實力不僅適配極端HDR場景，更直接提升日常拍攝寬容度，以下通過樣張為大家展示。

從戶外兒童設施、雪地、燈籠樹等樣張來看，REDMI Turbo 5 Max的光影獵人600主攝在白天的色彩還原準確且飽滿。藍色的天空、彩色的遊樂設施以及紅色的燈籠都呈現出鮮明的視覺效果。得益於雙原生ISOFusion技術，在雪地與天空的高反差場景中，亮部的天空沒有過曝，暗部的陰影細節也保留得比較完整，體現了12.5EV動態範圍帶來的高寬容度。

在近景的雪地台階和遠景的煙囱煙霧等場景中，1.6μm融合大像素的優勢得以體現。畫面細節保留得較為豐富，比如雪的紋理、樹木的枝幹輪廓都清晰可見，沒有明顯的塗抹感。

從冰雕夜景樣張中可以看到，F1.5大光圈帶來的高進光量表現尤為突出。冰雕的通透感和紋理細節都清晰呈現，畫面噪點控制得相當到位，暗部的地面也沒有產生嚴重的塗抹，很好地展現了傳感器在高感光度下的成像水準。

在鞦韆逆光樣張中，太陽直射的區域沒有出現嚴重的眩光和紫邊，畫面整體的曝光平衡做得很好，這也是動態範圍優秀的體現。REDMI Turbo 5 Max的AI影像能力更多集中在後期處理階段，包括人像修復、炫光消除、視頻剪輯、擴圖與智能美化等功能。這類AI工具的定位並不是改變成像風格，而是提升照片與視頻的可用性。

結語

回到產品本身，REDMI Turbo 5 Max所呈現的，並不是一次單點參數的強調，而是一套圍繞高負載使用場景建立起來的完整方案。在配置與工程能力已經足夠支撐更高定位的前提下，Turbo 5 Max更像是REDMI對中高端性能機的一次集中表達。這種取向，也解釋了為什麼這一代Turbo會直接跳過Pro。

對於重度遊戲用戶、長續航需求者以及追求整體完成度的消費者而言，Turbo 5 Max展現出的綜合實力，已經重新定義了2500元檔位的上限。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】