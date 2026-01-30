閃光的凱薩衛2喀耳刻的魔女｜高達迷苦等已久的續集《機動戰士高達 閃光的凱薩衛：喀耳刻的魔女》（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）終於正式上映！由於第一集上映時正值疫情爆發，不少人當年只能在 Netflix 觀看，聲畫觀感難免大打折扣。今次續集上映，筆者剛好身在東京，當然要第一時間衝去戲院搶先入場。作品帶給我的那種震撼與壓抑交織的感覺，至今依然揮之不去。



閃光的凱薩衛續集：為何劇情讓人感到如此沉重？

《高達閃光的凱薩衛》改編自原作者富野由悠季的同名小說，作品本身帶有強烈的悲劇屬性，其結局之慘烈更是眾所周知，因此從第一集起就有種令人喘不過氣的壓迫感。今集《喀耳刻的魔女》延續了前作那種大人的、現實的政治氛圍，英雄主義成分微乎其微，取而代之的是理想與現實的瘋狂拉鋸。哈薩衛在片中展現的焦慮感極具感染力，尤其在面對連邦政府腐敗與自身恐怖活動帶來的罪惡感時，心理描寫極為細緻入肉。網上不少影迷均表示，這部作品更像是一部探討社會矛盾的深度電影，而非單純的機器人動畫。

高達閃光的凱薩衛2喀耳刻的魔女影評：大戰新機 Alyzeus 神級作畫

琪琪的魔女魅力：她到底是在救贖還是毀滅哈薩衛？

女主角琪琪（Gigi）在今集的表現絕對是最大亮點。她的存在感比第一集更強，那種遊走於哈薩衛與簡尼斯（Kenneth）之間的神秘感，完全無愧於「魔女」之名。片中更有不少關於她細緻動作與更衣的鏡頭，作畫水準高得驚人。網民紛紛熱議，琪琪的直覺似乎早已預見哈薩衛悲劇性的命運，她不斷試圖干預哈薩衛的決定，背後到底是出於愛，還是另一種形式的報應？

阿寶都有戲份？哈薩衛對他既崇拜又憎恨

除了女性角色，今集最令老粉驚訝的是關於阿寶（Amuro）的描寫。由於電影版《高達閃光的凱薩衛》承襲自《馬沙之反擊》的電影世界線，與小說版最大的分別，在於年少無知的哈薩衛曾親手殺死阿寶的女友安城湘，而葵絲又為了保護他而死於阿寶手中。哈薩衛對阿寶那種既崇拜又怪責的情感缺失，以及多年來揮之不去的心理陰影，在今集均有深刻描繪，讓角色形象更立體。此外，葵絲似乎將會成為娜娜後另一個「宇宙的魔女」，不時會以靈體方式現身。

戰鬥場面大升級：Ξ高達與新機體激烈對戰

相對於前作多在夜間作戰，今集終於迎來更多日光下的機甲對決。Ξ（Xi）高達與新登場機體 TX-ff104 Alyzeus 的空中纏鬥，利用了仿如實拍般的鏡頭運作，空間感與重力感的表現堪稱業界頂尖。

在希臘神話中，Alyzeus 是 Penelope 的兄弟，這正對應了劇中兩部機體在技術開發上的「血緣」關係；這部怪物級新機體不僅帶有《馬沙之反擊》的元素，甚至讓人聯想到《Z高達》THE-O 的隱藏手臂設計。

另一神秘登場機體的流言已經滿天飛（甚至已有有人上載了場刊中的設計圖），既然如此記者也不怕劇透，今集還將有量產型Nu Gundam 出場。但其實在早前公開的預告中已劇透了，甚至連原版Nu Gundam也會以某種方式客串！這種將 U.C. 科技發展鏈完美融合的設定，讓資深高達迷看得熱血沸騰。

結局方向預測：電影版會否改變哈薩衛的悲慘命運？

作為三部曲中承上啟下的第二部，目前影迷討論度最高的話題，莫過於結局走向。雖然原作小說結局極其壯烈，但隨著電影版加入更多哈薩衛與阿寶的幻覺互動，以及對「人心之光」的重新詮釋，不少網民都在期待導演富野由悠季或製作團隊，會否在最終章給予哈薩衛一個與原作不同的救贖機會。