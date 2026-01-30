相對濕度95%！濕凍點算？抽濕機7大使用禁忌｜消委會14款評測

根據天文台預測，未來9天天氣較為潮濕，相對濕度最高達 95%，最低溫度即低至

14°C，又來到香港特有的濕凍日子。又冷又潮濕的天氣會影響睡眠，因此又到抽濕機出動的時候，不過抽濕機不是光開著就好，以下 7大使用禁忌會影響到抽濕效果。



最忌窗門大開

使用抽濕機時，一定要緊閉門窗，形成密閉空間，才能持續降低該區域的濕度。如果門窗全開，或是只關窗不關門，抽濕機超出負荷會超出，效果就會減弱。建議抽濕機應一次使用一個房間，完成一個房間後再到下一個使用。

抽濕機擺放位置有講究

抽濕機的擺放位置會影響效果，靠牆擺放效果最差。建議使用時將抽濕機盡量放在房間的正中央，這樣乾燥空氣才能均勻擴散到每個角落。如果搭配電風扇使用的話，效果更佳，可以更快達到抽濕效果，節省更多電費。

即睇抽濕機7大使用禁忌🔽

+ 3

正好想入手抽濕機的詔，也可以參考以下消委會評測的 14 款抽濕機，發現就算同為1級能源效益，而且聲稱抽濕量相若的抽濕機，但測試所得的抽濕能源效率之間竟差50%。

+ 4

抽濕機選購貼士



1）購買符合本地規格的抽濕機，不應在網上胡亂購買不合規格款式



2）如家居面積較大或環境較潮濕（例如近海），可選購抽濕量較高的型號



3）選購壓縮式抽濕機時，應參考產品上能源標籤標示的數據，比較不同型號的能源效益級別、能源效率及抽濕量等。



4）若選購可配備HEPA過濾器作空氣淨化的抽濕機時，由於過濾器須適時更換，宜同時考慮往後更換過濾器的成本。



5）盛水器容量愈大，倒水次數愈少



6）較重的抽濕機大多設有腳輪，活動腳輪可360°移動，搬動時較只可左右移動的固定腳輪靈活及方便。

