八達通派錢$28｜新春聯乘29大商戶 樂悠咭手機電子支付一嘟贏獎賞

八達通新春優惠狂派錢$28，聯乘29大商戶優惠，樂悠咭／手機／電子支付一嘟贏獎賞｜八達通宣佈將會在新春推出「一嘟即發」的農曆新年推廣活動，用家可以透過最新八達通流動支付技術，結合全港29個知名零售及餐飲連鎖商戶，以現金獎賞及消費優惠刺激節日市道。



如何參與八達通「一嘟即發」活動並即時贏取最高$28現金獎賞？

八達通今次「一嘟即發」新春獎賞活動的焦點「即時性」及「互動性」，由2026年2月14日至19日（即農曆年廿七至正月初三）期間進行。只需要用「手機八達通」（如Apple Pay、Google Wallet、Samsung Pay、Huawei Pay） 及「樂悠咭」的用家，便可以享受今次優惠。

推廣期內，用家只需在指定參與活動的商戶門市（以及指定的八達通機），單次消費滿港幣100元，即有機會觸發中獎機制，可以有機會獲取$2、$8甚至最高$28的即時現金獎賞。今次系統利用已升級的新八達通讀卡機功能，當用家成功中獎時，讀卡機會即時播放由電台主持黃正宜（阿正）預錄的「恭喜你贏咗價值XX蚊八達通獎賞」語音訊息。

中獎獲得最高港幣28元八達通獎賞，更會由系統自動處理，即時抵銷該筆交易的相關金額，更能提升了支付效率。

是次新春推廣涵蓋哪些商戶類別及具體消費優惠？

另外八達通亦更聯合了全港29個零售及餐飲品牌，於2026年2月3日至28日期間推出「農曆新年限定購物優惠」。是次合作商戶的網絡覆蓋全面，主要針對市民辦年貨、團年飯及新春聚會等高頻消費場景。

一定要此款新八達通機才可以獲取獎賞

在合作商戶名單中，涵蓋了三大主要消費類別：

生活百貨與超市：包括屈臣氏、百佳超級市場（及其旗下的Fusion, Taste, Food Parc, Great）、大生生活超市、759阿信屋、優品360及本灣水產等。

麵包西餅：包括東海堂、美心西餅、Paper Stone及Homebake。

餐飲美食：包括美心MX、太興集團旗下多個品牌（如太興、敏華冰廳、茶木、靠得住、錦麗）、亞參雞飯及譚仔三哥等。

針對具體的優惠方式，列舉了數個例子：優惠形式以「滿額立減」及「特定折扣」為主。例如，消費者在美心MX享用午市或晚市服務，消費滿60元可即減8元；於太興集團指定餐廳（如太興、敏華冰廳等）外賣自取滿150元，可獲即減10元優惠。此外，針對辦年貨的需求，大生生活超市亦推出大生海味系列產品滿100元享88折（燕窩除外）的優惠。

除了消費回贈外，八達通App電子利是功能有何特色？

在推動實體消費的同時，八達通亦繼續強化其Octopus App的社交支付功能。八達通App今年將繼續開放「e利是」功能，方便用家在農曆新年期間透過電子方式向親友派發利是。用家可以自定利是的金額及數量，並允許透過二維碼（QR Code）形式讓親朋好友「抽利是」，為傳統習俗增添數碼互動元素。