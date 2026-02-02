Fosi Audio IM4 有線耳機 / Fosi Audio DS3便攜解碼耳擴｜近年藍牙耳機已出到悶、各品牌的產品性能相約、款式相似，又要跟人撞款真心不了。所以 Gen Z 與K-pop 偶像近年繼重新玩菲林相機後，又掀起重新使用有線耳機的風潮，BLACKPINK、CORTIS都有戴！令有線耳機成為時裝穿搭的小物（大耳筒已out）！但你會問，手機已經沒有3.5mm耳機線，究竟如何可以型玩有線耳機，更可聽到高清聲靚？本文解釋你知。



韓星激推有線耳機｜Gen Z 齊跟懷舊風襯搭

第一個方法是購買USB-C插頭的耳機，又或是（現時iPhone已不再送）買USB-C to 3.5mm 轉駁插；不過以上兩個選擇，不單耳機款式少、那條白色的轉駁線也非常「弱雞」，駁多好的耳機也會播爛聲。如果你只要求像以下圖中的K-pop明星一樣貪靚只求打卡，那已經很夠用。

Rose＠BLACKPINK 都用有線耳機

韓國明星金智媛、LE SSERAFIM、BLACKPINK 以及 CORTIS 成員等都重新將「有線耳機」戴回身上：

進階體驗｜選用 USB-C 便攜解碼耳擴

如果你不滿於平價有線耳機的爛聲，推薦大家選購「USB-C 便攜解碼耳擴」（也有人稱之為聽歌神線），它可以跳過手機的聲音輸出限制（尤其是本身不支援高清的iPhone），以自帶的解碼及擴音能力，令耳機發揮10成功力。

Violectric CHRONOS 手機USB DAC流動耳擴｜聽歌神線推薦

Fosi DS3便攜解碼耳擴｜簡約黑白設計

記者最新試玩了Fosi Audio DS3 (售價：HKD $769)，其外觀非常簡潔，沒有一般個人音響gadget那麼多按鈕，DS3便攜解碼耳擴支援3.5mm耳機插，以及4.4mm平衡耳機插；有黑／白機身選擇，機面有同心圓刻紋花樣，半透明機底也很好看。

>> 立即購買 Fosi Audio DS3 <<

Fosi DS3便攜解碼耳擴｜打機睇戲聽歌也合用

音色方面，它是市面首款提供「硬件級」遊戲音效的HiFi隨身解碼耳擴，針對玩手遊或睇戲，不單支援高解析度輸出，更可透過自家開發的 XMOS POWERED音效演算，為遊戲、電影及音樂帶來全方位的沉浸感。

記者喜歡 Fosi Audio DS3 分析力高又夠推力，但略嫌它為了簡化機身設計，刪去大部份按鍵，功能轉換（比如開高輸出mode、又或在HiFi mode及Game mode間切換）需要長按／同按兩鍵，用前必看說明書，否則會玩到頭暈。

Fosi Audio DS3 分析力高又夠推力

靚耳擴要夾靚耳機｜Fosi IM4 有線耳機

買了耳擴還需要有耳機，同廠的Fosi IM4 有線耳機 (售價：HKD $769)，使用雙腔體雙磁路動圈單元，走平衡及細緻風格，無論聽K pop及流行音樂、古典交響或電子樂都合用。更在日本的影音產品奧斯卡「VGP 2026」的有線耳機部門受賞。最重要是跟DS3 同系列最襯色（連耳機線都分黑／銀色），貪靚者必用。

>> 立即購買 Fosi IM4 <<

買了耳擴還需要有耳機，同廠的Fosi IM4 有線耳機僅售：HKD $769。

3款可換filter導管+3款調音耳塞｜組合出9種風格

Fosi IM4的耳機導管，更有可更換的filter，提供均衡／低頻／超低頻等3種調音；此外，跟機送的耳塞，也分成3種不同物料製成，同樣提供輕量的調音效果，3x3組成多種聽覺組合，有排試。記者認為這個玩法是 Fosi IM4 的一大賣點。

Fosi IM4有線耳機 + DS3便攜解碼耳擴賣幾錢？

最近Fosi 搞了一個新春套裝優惠，買DS3便攜解碼耳擴 + 有線耳機 Fosi M4，套裝特價 HKD ⁠$1,299 (原價＄769+$769、慳 $239)，再送 3.5mm 耳機通話線及Type-C to 3.5mm 線 (各值 $149)，等你可以用它打電話通話。各大耳機店有售、特價套裝只限 NPMall 網店供應