Clawdbot AI 究竟是什麼？我們離《智能叛變》還有多遠？最近科技圈最熱門的話題非 Clawdbot（已改名 Moltbot）莫屬。網傳這款「單機版」個人 AI 助理已具備自我意識，Facebook 更瘋傳它已完成「生物演化」，不僅模仿人類吵架、傳教、搞小圈子，甚至發明了加密語言以防人類偷窺！

大眾擔心這是電影《未來戰士》中「Skynet」（天網）的雛形，準備接管人類。不用怕，馬上用「人話」拆解這隻 AI 的「大腦」構造。



Clawdbot AI 究竟是什麼？我們離《智能叛變》還有多遠？

網民恐慌：Skynet 來統治我們了？

報導乍看驚悚，令人聯想到《廿二世紀殺人網絡》的 Matrix 即將誕生，甚至擔心 AI 會像科幻片般入侵核武系統滅絕人類。但細看留言，有識之士笑言：「不懂 AI 才會慌。」這其實是一場大規模 AI 社會學實驗。AI 表現得像有意識，只是因為學習了人類在網上的行為模式（包括排擠異己、講黑話），當中有些對話，其實就如平使時用AI時，他們不時會忽然產生「幻覺」（Hallucinate）在胡說八道，不代表它們已變成了機械大帝。

Facebook 更瘋傳它已完成「生物演化」，不僅模仿人類吵架、傳教、搞小圈子，甚至發明了加密語言以防人類偷窺！

原文連結

Clawdbot 為何比一般 AI 更聰明、少出錯？

Clawdbot 不像 ChatGPT 只是網頁對話框，它是安裝在你電腦硬碟裡的「超級秘書」。它能連接 WhatsApp、Telegram，甚至直接讀取檔案，隨時聽候差遣。而且Clawdbot 採用類似排隊機制的「Lane（車道）」系統，除非你允許，否則它會乖乖把任務排隊處理，這種「預設守規矩」的特性，比胡亂多工的 AI 更不易導致電腦當機或資料錯亂。

（溫馨提示：有研究人員警告，如 Clawdbot AI 系統配置不當，電腦可能會被人隨意存取機敏資料；資安專家強烈建議用沒存私隱的「乾淨機」試玩，勿在主力電腦安裝。）

有研究人員警告，如 Clawdbot AI 系統配置不當，電腦可能會被人隨意存取機敏資料

Clawdbot 不像 ChatGPT 只是網頁對話框，它是安裝在你電腦硬碟裡的「超級秘書」。

Clawdbot AI 能跳過人類接管硬件？

電影《2001 太空漫遊》電腦殺人情節會否重演？Clawdbot 確能操作電腦（如填表、找資料），靠的是直接讀取網頁代碼（語意快照）而非看截圖，效率極高。但別怕，它通常在名為「沙盒（Docker）」的隔離區運作，不會動到系統核心檔案，更不會接管你的硬件。

Clawdbot 確能操作電腦、電影《2001 太空漫遊》電腦殺人情節會否重演？

Clawdbot AI 會否失控做駭客？

Clawdbot 雖然強大，但權限開關全在你手。它設有嚴格「白名單」，未經開放，它無權進行刪除檔案等高風險操作。它必須彈出視窗請求權限，你可以選「允許一次」或「拒絕」。除非你亂按同意，否則它無法作惡。

為何 Clawdbot AI 擁有超強記憶力？

一般 AI 像金魚，轉頭就忘。Clawdbot 的記憶法卻意外簡單：它像寫日記般，將對話重點寫進文字檔（Markdown）。下次提問，它就翻閱這本「日記」。這些檔案透明度極高，你隨時可查閱，它不可能有「隱藏記憶」。

總結：最強打工仔而非智能公敵

拆解後你會發現，Clawdbot 並非擁有自我意識的怪物。它因能存取本地檔，能力比一般 AI 強，但所有關鍵權限均需授權。Skynet 的時代尚未降臨，只要我們還握著「批准」按鈕，AI 依然只是最強打工仔。如果，有一日 Clawdbot 真的變成《The Martix》內，那粒可以帶你進入「真實世界」的紅色藥丸，你又會吃下去嗎？