Disney+ 2月新年煲劇推薦：2026 Pixar原創韓劇李聖經上線｜2026 年農曆新年假期即將來到，又是時候準備追新劇新片。Disney+ 在 2 月份新片單頗為豐富，比如由女神李聖經主演的獨家韓劇《在你燦爛的季節》，以《布公仔樂園》系列人偶滇出，加上歌手 Sabrina Carpenter 客串的《大青蛙布偶秀》(The Muppet Show)，適合不同口味的觀眾。



Disney+ 作為多媒體之王迪士尼的一站式影音串流平台，匯集 Disney、Pixar、Marvel、Star Wars、National Geographic 的多元化內容，Star 頻道更增加亞洲用家最愛的韓劇、韓國綜藝、亞洲電影以及港產片。

Disney+ 收費方案與價格

Disney+ 標準方案

每月 HK$81 ｜購買一年 84 折 HK$810

功能和特色：

暢享最高為全高清的 1080P 畫質

最高支援 5.1 的音質

支援 2 個裝置同時觀看

無廣告

下載影片至多達 10 個裝置供離線觀賞

Disney+ 高級方案

每月 HK$99｜購買一年 84 折 HK$990

功能和特色：

體驗最高為 4K UHD 及 HDR 的畫質

呈現最高為杜比全景聲的沉浸式音質

支援 4 個裝置同時觀看

無廣告

下載影片至多達 10 個裝置供離線觀賞

2月重點新作：李聖經戀愛新劇《在你燦爛的季節》

由韓劇氣質女神李聖經主演的全新冬季背景浪漫韓劇，這部浪漫小品講述失去聽力的動畫師與封閉內心的設計師，在冬日偶遇後，跨越七年時光互相治癒、如季節般流轉的浪漫愛情。劇集以細膩的情感描寫見稱，配合唯美的冬季場景（2.20 大年初四上架）

2月重點新作：李聖經戀愛新劇《在你燦爛的季節》

Disney+ 韓劇《在你燦爛的季節》劇照 李聖經

Disney+ 韓劇《在你燦爛的季節》劇照 蔡鍾㶸

2 月 4 日：《大青蛙布偶秀》(The Muppet Show)

香港人稱之為《布公仔樂園》的經典布偶劇，推出全新原創特別節目，更邀請到在《Disney Channel》成名的歌手 Sabrina Carpenter 客串，為這經典系列注入年輕活力，適合一家大小一同觀賞。

2 月 4 日：《大青蛙布偶秀》(The Muppet Show)

2 月 10 日：《扒手道奇》(The Artful Dodger) 第二季

這部改編自狄更斯經典作品的影集在第一季獲得極高評價，第二季將於本月全季首播。由《后翼棄兵》男星 Thomas Brodie-Sangster 飾演主角「道奇」，一人分身外科醫生與盜賊兩種身分。故事節奏明快，充滿機智與冒險元素，是英劇迷的必看之選。

2 月 10 日：《扒手道奇》(The Artful Dodger) 第二季

2 月 13 日：《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》(Love Story: Kennedy and Bessette)

來看FOX FX頻道的劇集，由美國知名編劇及導演Ryan Murphy操刀，取材自90年代美國icon級情況：前總統之子「小約翰·甘迺迪」（John F. Kennedy Jr.）與其妻子「卡羅琳·貝塞特」（Carolyn Bessette-Kennedy）的愛情故事，在情人節前夕上架。

2 月 13 日：《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》(Love Story: Kennedy and Bessette)

2 月 19 日：Hannah Montana 20 週年紀念串流

這部陪伴無數人成長的經典影集迎來 20 週年！Disney+ 將馬拉松式上架全系列影集與電影，讓粉絲們一次過重溫這位由 Miley Cyrus 扮演的女星，20週年以來的點點滴滴，絕對是看 Disney Channel 長大的觀眾的「回憶殺」。

2 月 19 日：Hannah Montana 20 週年紀念串流

2 月 23 日：《極樂凶間》(Paradise) 第二季

由金牌創作人 Dan Fogelman 打造的驚悚影集強勢回歸，敘述隱世豪宅區發生離奇命案，一名特工受命展開調查，卻意外揭開涉及高層權力的政治陰謀與醜陋真相，劇情懸疑緊湊，將再次挑戰觀眾的推理神經。

2 月 23 日：《極樂凶間》(Paradise) 第二季

兒童動畫兩大新作

如果要找一些給小朋友看的兒童動畫，《瓢蟲少女》第4-5季 (Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir)會在2月11日上架；《RoboGobo》第二季 (RoboGobo Season 2)將於2月17日上線。

《RoboGobo》第二季 (RoboGobo Season 2)將於2月17日上線。