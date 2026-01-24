真三國無雙起源DLC夢幻四英傑 實測｜逆轉宿命！體驗反派救世之路

真三國無雙起源DLC夢幻四英傑 實測｜《真・三國無雙 起源》大型DLC「夢幻四英傑」終於正式推出，對於已經完成故事本篇、意猶未盡的玩家來說，這次的擴充內容絕對是值得一玩的新追加內容。有別於過往單純增加關卡或服裝的更新，本次DLC帶來了長達十多小時的全新劇情體驗，玩家將不再只是扮演旁觀者，而是直接投身於原本被視為「反派」的陣營，協助張角、袁紹、董卓與呂布逆天改命。記者在第一時間深入體驗「IF」路線，其內容之紮實與系統之創新，確實為這款作品注入了全新的靈魂。



《真三國無雙 起源》DLC夢幻四英傑今次可以玩四大「IF」故事線

四大反派重寫亂世格局

本次DLC的核心賣點無疑是四條完全獨立的「IF」故事線。遊戲巧妙地利用了主角「紫鸞」的特殊身分，讓玩家進入一個宛如夢境般的平行時空。在這裡熟悉的歷史將被改寫。原本被視為亂黨之首的張角，在主角的引導下重整黃巾軍紀律，甚至促成了曹操、孫堅、劉備三家聯手抗董的夢幻局面，其劇情描寫細膩感人，展現了張角作為「大賢良師」真正救世的一面。而袁紹線更是令人驚喜，劇本賦予了這位名門之後極具魅力的領袖氣質，他禮賢下士收服趙雲與郭嘉，在官渡之戰中展現出與正史截然不同的英姿。至於董卓與呂布線，雖然劇情變動相對較小，但能從反派視角痛擊「十八路諸侯」，那種與天下為敵的壯烈感與新鮮感是本篇無法比擬的。

董卓線充滿挑戰性

終於可以攸用朱和來戰鬥

全新軍略模式與秘策系統

除了劇情的反轉，玩法的革新同樣值得關注。本次新增的「軍略」模式為原本單純的動作遊戲增添了濃厚的策略要素。在部分關卡中，玩家將進入大軍團對峙的地圖介面，採用回合制的方式指揮部隊。這不僅僅是移動棋子，玩家需要判斷敵我戰力，利用有限的行動次數去削減敵方軍團或佔領據點。一旦在軍略階段取得優勢，便能獲得強力的「秘策」。這些秘策在最終決戰中往往具有扭轉乾坤的效果，例如召喚覆蓋全場的隕石雨、展開無敵防禦陣勢，甚至直接召喚呂布助陣。這種「運籌帷幄於帳幕之中」的設計，讓戰鬥不再只是無腦的砍殺，而是需要玩家在戰前就做好精密的戰術規劃，極大豐富了遊戲的層次感。

全新軍略模式

武器追加全新的武藝，以及解放熟練度上限，另外也解放境界等級上限

有什麼新武器？弓箭繩鏢參戰！

在戰鬥體驗方面，DLC引入了兩款全新武器：「弓」與「繩鏢」。弓箭的加入徹底改變了原本以近戰為主的節奏，玩家可以利用累積的「氣勢」發動強力的遠程打擊，在面對成群結隊的敵兵時，一發蓄力箭矢便能造成毀滅性的範圍傷害，且具備不俗的近戰能力，操作手感相當靈活。而繩鏢則更考驗玩家的操作技巧，這款武器擁有極大的攻擊範圍與獨特的連招系統，雖然上手門檻較高，但一旦熟練掌握，其清場效率與觀賞性皆屬頂尖。此外，為了應對日益強大的玩家，DLC的關卡難度會根據玩家當前的「境界」等級自動調整，這意味著即便你是全滿等的角色，也能在戰場上感受到久違的壓迫感。

全新弓武器，玩法完全不同，更有挑戰性。

可操作新角色？貂蟬終於入隊！

許多玩家心心念念的絕世美女「貂蟬」，終於在本次DLC中作為隨行武將正式登場。她不僅擁有獨特的繩鏢模組，更在特定劇情線中扮演關鍵角色。同時，袁紹線中新增的神祕弓手「飛衛」也為故事增添了不少懸念。值得一提的是，本次DLC的敵人配置可謂「豪華」，戰場上的敵方武將數量大幅增加，且AI更具侵略性。特別是各路線的最終BOSS，往往具備高額的護盾與一擊必殺的絕技，迫使玩家必須善用精準格擋與破盾機制才能取勝。

可惜貂蟬可用的版面不太多

真三國無雙起源DLC夢幻四英傑 值不值得入手？

總結而言，《真・三國無雙 起源》的「夢幻四英傑」DLC並非單純小修小補加內容，而是一次誠意十足的內容擴充。它不僅滿足了玩家對「IF」劇情的渴望，更透過新模式與新武器，讓遊戲的耐玩度大幅提升。無論大家想體驗張角救世的感動，還是想享受呂布天下無雙的霸氣，這款DLC都能帶給你相當充實的十數小時遊玩體驗。對於想要在三國戰場上尋求更高挑戰的玩家來說，絕對值得入手。