微軟推免費Xbox雲端遊戲？不用課金但要做這件事　免月費詳情曝光

微軟正準備打破Xbox雲遊戲必須訂閲Game Pass Ultimate的長期門檻，微軟在過去幾個月中，一直在測試一種新的服務模式，免費但要看廣告。



這一計劃最早於去年10月曝光，如今已接近正式測試階段，預計很快將向Xbox Insiders成員開放。據報道，微軟在上周末更新Xbox App時，新增了與Xbox雲遊戲相關的加載畫面，其中提到「每次遊戲可享1小時的廣告支持遊玩時間」（1 hour of ad supported play time per session. ）。

微軟正準備打破Xbox雲遊戲必須訂閲Game Pass Ultimate的長期門檻，微軟在過去幾個月中一直在測試一種新的服務模式，免費但要看廣告。（YouTube@XPN Network）

這與微軟內部的測試機制一致，即每次遊玩時間限制為1小時，每月最多可免費遊玩5小時。對此微軟向The Verge證實，正在測試這種支持廣告的雲遊戲服務。

在測試流程中，玩家需要先觀看大約2分鐘的廣告，廣告播放完畢後，才能通過Xbox雲遊戲免費遊戲。

微軟會即將推出免費Xbox雲端遊戲服務？（X@softonic）

此外，這項方案未來將允許玩家串流部分自己已購買的遊戲，並在周末體驗符合資格的「Free Play Days」免費遊玩日。

