微軟推免費Xbox雲端遊戲？不用課金但要做這件事 免月費詳情曝光
撰文：快科技
出版：更新：
微軟正準備打破Xbox雲遊戲必須訂閲Game Pass Ultimate的長期門檻，微軟在過去幾個月中，一直在測試一種新的服務模式，免費但要看廣告。
這一計劃最早於去年10月曝光，如今已接近正式測試階段，預計很快將向Xbox Insiders成員開放。據報道，微軟在上周末更新Xbox App時，新增了與Xbox雲遊戲相關的加載畫面，其中提到「每次遊戲可享1小時的廣告支持遊玩時間」（1 hour of ad supported play time per session. ）。
這與微軟內部的測試機制一致，即每次遊玩時間限制為1小時，每月最多可免費遊玩5小時。對此微軟向The Verge證實，正在測試這種支持廣告的雲遊戲服務。
在測試流程中，玩家需要先觀看大約2分鐘的廣告，廣告播放完畢後，才能通過Xbox雲遊戲免費遊戲。
此外，這項方案未來將允許玩家串流部分自己已購買的遊戲，並在周末體驗符合資格的「Free Play Days」免費遊玩日。
【延伸閲讀】買原價就輸了！這神級工具追蹤各遊戲售價 Pro版隱藏功能更吸引（點擊連結看全文）
+4
延伸閲讀：Sony PS6發布時間或延至2028年 PS5迎更多契機 獨佔大作可期（點擊連接看全文）
+2
遊戲版孤注一擲？電騙遊戲《血薪記》爆紅 官方：體驗真實煉獄PS5 2026遊戲前瞻｜仁王3 鬼武者 狼人 16款最強期待大作一覽《寶可夢傳說Z-A超次元爆湧》超級路卡利歐Z登場！這三方面大提升《劍來》陳平安有多強｜最恐怖20人物境界劃分 第一名連天都怕他
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】