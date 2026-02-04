《Pokémon GO》雖然熱潮稍退，但在香港依然有一班極度資深的忠實擁躉。最近 Threads 瘋傳一段短片，有網民在銅鑼灣站月台直擊一位「耆英版小智」，在消防喉轆收納箱頂，一字排開擺放了 8 部智能電話，雙手施展「摩打手」神技快速點擊螢幕捕捉精靈。有網民指出這可能是為了「打緊道館，因為唔夠人打，所以自己用多幾架手機做分身」。更有網民幽默地說，現在這代阿伯已經不捉棋，而是改為「捉阿柏蛇」。



來源：sunny.fithealth＠threads 影片截圖

網民點睇「銅鑼灣摩打手」神技？

影片在網上引起極大迴響，不少網民都佩服這位老友記的專注力。有網民感嘆：「一把年紀仲搵到一樣興趣咁投入，不理會別人目光也大致上不影響他人，其實都係一種幸福」。亦有資深玩家分享照片指，其實香港還有很多人在玩，一有活動就有百幾人聚集在一起，氣氛非常好。對於叔叔一人操作8機的行為，網民笑言「台灣阿公1個人打11部機添呀！」又表示這證明了「無論幾多歲嘅男人，都係細路，都係鍾意打機」，甚至建議如果平時打極巨化遇到路人進進出出無法成團，真的要學學大哥一人搞掂。

原來事主個仔都係睇 Threads 先知老豆出咗名？

最令這單熱話增添趣味的，是事主的兒子親自出馬留言。他直言人生充滿驚喜，完全沒想過會在 Threads 上面見到自己老豆。他還搞笑地表示：「好彩你只係打機，唔係打劫銀行」。看到這種充滿活力的晚年生活，網民們都紛紛給予正面評價。作為同樣鍾意玩新 Gadget 的愛好者，見到老友記能將 8 部手機操作得如此流暢，這種對科技與遊戲的熱誠，確實令人既驚訝又佩服。

來源：sunny.fithealth＠threads 影片截圖