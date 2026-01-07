Pokémon卡竊案｜稀有卡保值潛力媲美Bitcoin　平台憂賊匪爆殼銷贓

昨日（6日）港鐵藍田站及沙田站均發生Pokémon卡竊案，有兩名受害人在下午3時左右，分別在兩站被偷走共26張、總值約28萬元的珍貴Pokémon卡。《香港01》訪問了認識兩名受害人的TCG Bid拍賣平台負責人，他透露兩名受害人分別想用珍貴卡交換「變裝比卡超卡」，但在驗卡時遭對方搶走所有卡。他剖析近年Pokémon卡炒風熾熱的原因，以及講述卡界常見騙術與安全交易貼士，並指賊人或會「爆殼」銷贓，屆時將難以追回失卡。



一名男子1月6日在港鐵藍田站，與人交收總值約20萬元的Pokémon卡，對方取卡後未有付款便逃去。（戴慧豐攝）

Pokémon卡熱潮席捲全球 成新興投資工具

TCG Bid負責人Clement指出，近年Pokémon卡熱潮席捲全球，玩家數量持續上升。自新冠疫情後，卡價已經歷一波升浪。去年手機遊戲《Pokémon TCG Pocket》推出後，玩家人數更激增，加上實體卡推出受歡迎的「太晶慶典」系列，令不少本身只玩手機遊戲的玩家亦「入坑」抽實體卡，連帶實體卡交投數量亦上升。

除了娛樂及收藏性質，Clement坦言Pokémon卡已演變成投資工具，很多人當Pokémon卡是投資工具，多於是玩具，部分稀有卡的保值及升值潛力堪比勞力士、黃金或比特幣。隨著Pokémon即將迎來30週年紀念，市場預期卡價會進一步攀升，過去25週年紀念卡亦會升值。Clement續指，其平台去年7月舉行的網上拍賣金額約10萬元，已急升至近月約50萬元，預計交投量持續增加。

去年手機遊戲《Pokémon TCG Pocket》推出後，玩家人數更激增。（TCG BID拍賣平台提供）

兩事主欲以珍貴卡換「變裝比卡超」 炒價可達$11萬

昨日藍田竊案中，受害人原本想以19張珍貴卡換取2張極具價值的「變裝比卡超」卡；而沙田竊案中，受害人則以7張珍貴卡換1張「變裝比卡超」。為何紙卡價值連城？Clement解釋，通常是5至20年前推出的稀有卡有價有市，而「變裝比卡超」是Pokémon Center限定禮盒的「Promo卡」。

「（變裝比卡超）呢啲卡全世界只有一千多張，Pop數低（數量稀少），加上畫風現代、受歡迎，價值便會炒上天。」他舉例，案中涉及的「黑色噴火龍變裝比卡超」，最新成交價已達10萬至11萬港元；而普通版噴火龍變裝比卡超亦值約7萬至8萬元。鑑定達到10分滿分的完美卡更一卡難求，故價值不菲。

藍田竊案事主Gary想以19張珍貴卡交換兩張變裝比卡超。（TCG BID拍賣平台提供）

犯案手法一樣「明搶」 疑為同一集團所為

Clement認識兩名受害人，因二人均是其平台的客人。他得悉事件後覺得不值，遂在網上發文公開失竊的卡牌編號，提醒外界切勿接賊贓。他指現時Pokémon卡有價有市，全球卡界不時出現卡牌劫案或騙案。外國有賊人闖卡店打劫，香港卡界多以詐騙為主，如以「彈票黨」方式交易、用假卡換真卡、或派人到場付款交收但「彈票」等；騙徒亦會在網上「偷圖」，假扮擁有珍貴卡牌，誘使他人出來面交，然後以假卡交易。

然而，近日賊人手法轉趨猖狂，由詐騙演變成「明搶」，引起卡界議論紛紛。他指，昨日藍田和沙田發生同類案件，兩名受害人總損失達近30萬元卡牌，而且兩案疑犯手法相似，均是相約賣家在地鐵站面交，當賣家拿出多張珍貴卡牌供檢查時，賊人伺機搶走。他懷疑是集團式犯罪，專門針對手持珍貴卡的資深收藏家。

Gary損失了19張總值約20萬元的珍貴卡。（TCG BID拍賣平台提供）

賊人雖得手 若「爆殼」贓物隨時貶值

他表示，通常這類珍貴卡牌都經過專業鑑定（如PSA評級），擁有獨一無二的編號。現時香港卡界已得悉事件並廣傳失卡編號，正規卡舖或拍賣平台一見即知是贓物。但他估計賊人為了銷贓，極大機會「爆殼」（即破壞鑑定盒）取出卡牌，當作未經鑑定的「裸卡」出售。然而一張PSA 評分10分的卡變成「裸卡」，價值會暴跌，可由數萬元跌至數千元。再者，爆殼過程容易弄傷卡牌，令價格進一步下跌。

昨日一名區姓受害人在沙田港鐵站亦被賊人偷走7張珍貴卡。（TCG BID拍賣平台提供）

專家教路安全交易：必備UV燈、首選卡舖

面對層出不窮的罪案，他建議玩家要三大安全貼士：

1. 卡舖或平台交易最穩陣： 建議前往有信譽的卡舖或透過拍賣平台交易，環境較安全；

2. 帶備檢卡工具： 交易珍貴卡時，必須帶備UV燈檢查防偽特徵，以免收到假卡；

3. 結伴同行： 涉及大額或珍貴卡交易時，切勿單獨赴約，最好有友人在旁照應。



昨日沙田及藍田港鐵站均有人搶走Pokémon卡。（資料圖片）

Gary損失的19張Pokémon珍貴卡及其鑑定編號：

1. 2023 SV2a 151 御三家9連號 cert:11488696-114889704

2. ⁠2010 P.M. Rayquaza & Dxys LGD cert: 98130805

3. ⁠2010 P.M. Rayquaza & Dxys LGD cert: 41940677

4. ⁠2010 P.M. Palkia&Dialga LGD 連號cert: 95770079-95770080

5. ⁠2016 XY promo FA/Luigi 大頭Pikachu cert: 87016697

6. ⁠⁠2016 XY promo FA/Luigi 細頭Pikachu cert: 97506950

7. ⁠1996 CD Promo charizard cert: 03380526

8. ⁠1997 Rocket Dark Charizard cert: 117798682

9. ⁠1997 Rocket Dark Charizard cert: 62262816

10. ⁠1997 Rocket Dark Charizard cert: 101258625



警方於1月6日下午約3時接獲一名33歲姓陳男子報案，指在港鐵藍田站交收19張共值約20萬元的Pokémon卡，對方掠走卡牌後「一去無回頭」。警方經調查後，將案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進，正追緝涉案一名年約20歲青年，他身高約1.65米，瘦身材，案發時身穿黑色長袖外套和黑色長褲。

另外，昨午約3時17分，警方亦接獲一宗「求警協助」案，34歲姓區男事主報稱在港鐵沙田站，與一名男子交收遊戲卡。完成交收後，區男發現收到的遊戲卡疑為假卡，但對方已離開現場，區男於是報警。警員到場經初步了解後，建議區男考慮向海關投訴，並將案件改列「雜項」。