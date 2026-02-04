Pokemon卡近年升值能力勁過黃金白銀，抽中極罕卡可令你一夜置富，外國及香港甚至自後引發搶劫事件；但實在沒想過，Pokemon卡甚至可以救人一命！一名美國女性「LolaInSlacks88」日前在 Reddit 論壇分享了一段死裡逃生的經歷。當晚她被巨大的聲響驚醒，起初以為只是鄰居慣常的練槍聲而不以為意，沒想到隔天起床才發現，一顆 9 毫米口徑的子彈竟然貫穿了她臥室的牆壁，直奔她睡覺的位置而來！大量寶可夢卡竟組成最強「物理盾牌」、救她一命？



「LolaInSlacks88」原文圖片

大量寶可夢卡牌組成最強「物理盾牌」？

這顆足以致命的兇彈，幸福地射向她收藏的一疊厚厚的寶可夢（Pokémon）卡牌中，根據事主上載的照片顯示，這些卡牌被整齊地收納在塑膠盒內，子彈雖貫穿了外盒並射入卡牌，但因為卡牌數量極多且排列緊密，產生了意想不到的阻力，硬生生地將子彈卡在其中，成為救命的最強物理防禦。

「LolaInSlacks88」原文圖片

鄰居練槍出事反映家居安全隱憂？

「LolaInSlacks88」提到，最過去可能只是喜歡Pokemon卡，但如今卡牌竟成了自己的救命恩人，她更愛了：「我重未像現在這樣慶幸、自己囤積了這麼多Pokemon卡，永遠無法預料它們在什麼時候會幫你擋子彈！這張熾焰咆哮虎已經成為我的守護寶可夢。」對於收藏家而言，這些卡牌或許價值連城，但與生命相比，這絕對是它們發揮過最有價值的「功能」。

設計圖片（AI生成）

來源：Reddit