小米SU7揸一年半逾25萬km　電池續航還有94.5%！網民：油車早廢了

對不少香港車主而言，電動車的電池會否很快殘，這一直都是心中最大疑慮。不過，近日內地一宗真實用車案例，卻狠狠打破了這個既定印象。一輛小米 SU7 PRO 後驅版，在一年半內行駛超過 26.5 萬公里，經官方檢測後，電池健康度仍高達 94.5%，連雷軍本人亦親自轉發，話題熱度居高不下。



每日 600 公里是甚麼概念？

影片主角馮先生的用車強度，可以說是職業司機程度。一年半跑 26.5 萬公里，平均每日行駛約 600 公里，幾乎等同每日完成兩次廣州來回深圳的距離。對一般私家車而言，這已不是日常代步的水平。有網民直言，很多燃油車直到報廢，里程表都未必見到 26 萬這個數字。

更關鍵的是，在如此高強度行駛下，電池的狀態並沒有出現大家想像中的明顯衰退。檢測結果顯示，電池健康度仍然保留 94.5%，實際衰減僅 5.5%，遠低於市場普遍對電動車的心理預期。

26 萬公里已是超標使用

從規格來看，這輛小米 SU7 PRO 後驅版配備約 94.3kWh 電池，在綜合路況下百公里耗電約 18 度。按理論計算，26.5 萬公里大約等同完成 500 次以上的滿充滿放。然而現實用車中，大多數車主都不會將電量耗至 0%，而是遵循 20% 至 80% 的充電習慣，意味實際充放電循環次數，遠高於帳面數字。

換句話說，這輛車在一年半內承受的電池使用強度，已相當於一般家用電動車四至八年的總負荷。在這樣的前提下，僅出現 5.5% 的容量衰減，放眼整個新能源市場，都屬相當亮眼的表現。

現時主流新能源品牌的電池質保，多以「8 年或 15 至 20 萬公里」作為上限，並容許 20% 至 30% 的容量衰減。即使是以電池技術聞名的Tesla，其後驅版本對電池情況的要求，亦只是保證容量不低於 70%。

網民：油車可能早就撐唔住

數據曝光後，網民反應極為熱烈。有人笑言「我開十年都未必行到 26 萬」，亦有燃油車車主感嘆：「油車十萬公里已經換過一堆零件」。亦有人直接將情況對比豪華燃油車，直言若是傳統 BBA 車款跑到 26 萬公里，單是保養與維修費用，可能早已高達數萬元，甚至影響是否值得繼續留車。

使用成本帳一算，電動車優勢愈見明顯

馮先生本人亦透露，單以能源成本計算，這一年半已節省了十多萬元油費。在高頻使用場景下，電動車低能耗、低保養的特性被無限放大，長期累積下來的差距，並非小數目。這亦正正解釋了，為何愈來愈多高里程用家，會選擇轉投電動車陣營。