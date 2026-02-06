香港終於有一個真正屬於本地策劃、規模超大的動漫／音樂跨界潮流盛會！由羚邦集團（Medialink）親自策動的「CON-CON HONG KONG 2026」將於2026年4月殺入亞洲國際博覽館。這次不只是一個普通的動漫展，而是集結了音樂節、黑盒劇場、潮玩藝術於一身的超級嘉年華，絕對是2026年上半年不容錯過的打卡熱點 。



購買CON-CON HONG KONG 2026門票：請book-mark連結、準備搶飛

CON-CON 2026 到底有甚麼吸引元素？

CON-CON HONG KONG 2026 集合了大家最喜愛的流行文化元素，有別平時入場只是「買買買」掃貨購周邊商品的展覽活動， CON-CON 強調「Mix & Match」的城市精神 。活動主打「IP文化 × 音樂節 × 黑盒劇場」三大元素，現場除了會有重量級日本 IP 聯乘國際品牌登場外，更設有「會場限定 IP 體驗專區」及「黑盒劇場」 。無論你是想搶購限量聯乘商品，還是希望與創作者進行深度交流，這裡都能滿足你的需求 。官方更預告屆時會有全球首映的動漫劇集以及粉絲見面會，內容極度豐富，建議大家預留兩日時間才能盡情體驗 。

CON-CON HONG KONG 2026｜4月亞博大型IP盛會！集結動漫音樂潮玩

手握大量動漫界最強 IP｜展覽內容令人期待

雖然大會仍未公開任何作品／嘉實名單，但主辦單位羚邦集團手頭的IP極多，比如近年的現像級作品《咒術迴戰》、《排球少年!!》、《我推的孩子》、《我獨自升級》、《我的英雄學院》等，加上長青經典 IP如《機動戰士高達》系列、《百變小櫻》等等，不知到時會有幾多作品參展？如果等超強陣容公開後才搶購門票，小心買不到飛。

哪些人氣歌手與藝術家將會登場？

講到最令人期待的，一定係個陣容！大會今次請來了國際知名藝術家 COIN PARKING DELIVERY 擔任創作總監，佢擅長將動漫、潮流同 K-Pop 元素結合，相信現場視覺效果一定非常有型，絕對係打卡位！至於音樂節方面，官方透露會有 人氣 J-POP 歌手、殿堂級動漫原唱者 以及 香港新世代歌手 輪流登場，一連兩日開 Show。雖然具體名單仲要賣個關子，但以羚邦手上的 IP 資源（如《咒術迴戰》、《排球少年!!》等），陣容絕對值得期待！

不知與羚邦多次合作，已定居香港的日本動漫歌手Lia會否參與演出？（只作參考、嘉賓名單未定）

購買CON-CON HONG KONG 2026門票：請book-mark連結、準備搶飛

CON-CON HONG KONG 2026 門票詳情

門票何時發售？價錢是多少？

目前官方尚未公佈具體的公開發售日期及票價資訊，但參考過往同類大型活動，通常會分為「單日票」及「兩日套票」，甚至可能有包含限定周邊或觀看指定節目的VIP 門票，各位請密切留意官方消息，我們一有最新資訊會即時更新！

門票類別 票價 (HKD) 發售日期 備註 VIP 套票 有待公佈 有待公佈 詳情稍後更新 標準門票 有待公佈 有待公佈 詳情稍後更新

CON-CON HONG KONG 2026 活動資訊

活動名稱： CON-CON HONG KONG 2026 活動名稱： CON-CON HONG KONG 2026

舉行日期： 2026年4月4日（星期六）至 4月5日（星期日） 舉行日期： 2026年4月4日（星期六）至 4月5日（星期日）

活動地點： 香港亞洲國際博覽館 3、6、8、9 及 11 號展館 活動地點： 香港亞洲國際博覽館 3、6、8、9 及 11 號展館

開放時間： 有待公佈

官方網站： https://www.con-con.asia/

購買CON-CON HONG KONG 2026門票：請book-mark連結、準備搶飛