沙田帝逸酒店自助餐直擊！黑松露主題買1送1　記者：鴨肝香到癲

沙田帝逸酒店自助餐買一送一｜沙田帝逸酒店自助餐優惠｜沙田帝逸酒店自助餐獨家限時優惠！沙田帝逸酒店Alva House推出全新黑松露主題自助餐，可任食黑松露片皮鴨、黑松露雪糕等！現在還有快閃買1送1優惠，全線早、午、晚餐適用，在指定平台訂購人均更只需$264起！1類人更可免費！優惠將於3月31日結束，立即帶大家直擊Alva主打的7款黑松露菜式，包括鐵板燒鴨肝伴黑松露汁，鴨肝油脂飽滿，超正！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

沙田帝逸酒店新春主題自助餐「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」（官方圖片）

沙田帝逸酒店自助晚餐｜買1送1！7大黑松露晚餐菜式 必食黑松露片皮鴨／黑松露雪糕

來到黑松露當造的季節，當然要品嚐香味濃郁的黑松露美食！沙田帝逸酒店Alva House隆重推出新春「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」主題自助餐，精選矜貴松露、養生珍菌及頂級海鮮，並特意推出多款不同地區的松露菜式，讓食客盡情沉醉於芳香與鮮味交織的美食世界！1月22日早上11時起更有快閃買1送1優惠！👉🏻即搶買1送1優惠

Alva House推岀的黑松露菜式包括欖油松露撈意大利麵、黑松露四川珍菌卷、鐵板燒鴨肝伴黑松露汁、黑松露片皮鴨、黑松露薯仔沙律、黑松露羊奶芝士、黑松露雪糕。

記者實試發現，欖油松露撈意大利麵更是現點即煮，能即場見到師傅把意粉捲入原個芝士輪，讓每一條意粉吸入芝士，超級邪惡！至於麵身偏硬，保留了麵芯的韌性，咬下去時有回彈的感覺。如果喜歡吃有咬口的麵條，就不要錯過！還有黑松露片皮鴨，廚師把烤鴨燒至皮脆肉嫩，表面再加上香氣撲鼻的黑松露，中西合壁的滋味刺激著味蕾，讓人想一試再試！

沙田帝逸酒店自助晚餐｜海鮮超多選擇 即開生蠔／凍龍蝦

記者的私心推介，還有回本必食的冰鎮海鮮，例如麵包蟹、 鱈場蟹腳、凍龍蝦、青口及即開生蠔，讓海鮮控大滿足。值得一讚，凍龍蝦的龍蝦肉容易剝離，卻保持肉本身的完整、結實和光澤，絕對值得Encore！

除了提供冰鎮海鮮，還有熟食海鮮，例如蒜蓉茄汁炒虎蝦，鑊氣十足，酸甜茄汁與蒜蓉融合，突岀鮮味；以及大蒸籠蒜蓉蒸海鮮。還有週末限定的岩鹽燒油甘魚魚鮫，岩鹽鎖住魚鮮，肉質細膩，入口即化！

沙田帝逸酒店自助晚餐｜烤炸物 姫松茸天婦羅／烤雞翼必吃

長達270呎的自助桌除了有鐵板燒鴨肝外，熱盤還有爐端燒、天婦羅、烤肉等。烤物菜式例如有烤粟米、翠玉瓜、日本蕃薯、車厘茄、雞肉、雞翼等，而記者認為雞翼烤得最岀色，烤得金黃酥脆，咬下去時會有一聲輕微的「咔嚓」聲，超惹味！

天婦羅方面，Alva House提供野菜天婦羅、黑皮雞樅菌、姫松茸天婦羅等，另外還有吉列炸蠔、吉列炸蝦、吉列豬扒、炸餃子等。

沙田帝逸酒店自助晚餐｜日式刺身壽司 阿根廷赤蝦／迷你魚生飯

喜歡日本菜的大家也不要錯過，記者實試發現，刺身區提供鯛魚、油甘魚、吞拿魚、八爪魚、三文魚以及阿根廷赤蝦。壽司方面，則有雜錦壽司（包括三文魚壽司、炙燒三文文魚壽司、炙燒海老壽司、鰻魚壽司）、壽司卷、迷你魚生飯、日式鰻魚姫松茸野菌炒飯。

記者推薦阿根廷赤蝦以及日式鰻魚姫松茸野菌炒飯。阿根廷赤蝦的體積龐大，甜度比一般蝦高，一定要試！至於日式鰻魚姫松茸野菌炒飯，鰻魚的油脂甘香與姬松茸的鮮甜交織，米飯吸收醬汁精華，香氣撲鼻！

沙田帝逸酒店自助晚餐｜中式 蠔皇花膠鴨掌／姬松茸茶樹菇雞湯麵

中式菜式方面，有蠔皇花膠鴨掌、養生姬松茸茶樹菇雞湯麵、蒜香炒雜菜、海南雞飯、鹵水拼盤、烤麩等。記者認為蠔皇花膠鴨掌以及養生姬松茸茶樹菇雞湯麵是必吃！蠔皇花膠鴨掌，咬開花膠時，高湯、鮑汁、蠔油的精華會在口中爆發，沒有蠔油的死鹹，加上鴨掌的鴨油香氣，非常適合搭配飯撈汁食用！

沙田帝逸酒店自助晚餐｜多國菜 烤西冷牛／黃咖喱雞／蟹肉波椒意大利飯

餐廳還有多款多國菜，包括烤西冷牛、蟹肉波椒意大利飯、焗薯仔、西京燒比目魚、印度雜菜咖喱、黃咖喱雞、泰式蝦片、印度煎餅等。值得注意的是，這裡的咖喱菜式偏辣，但絕對不是死辣，口感好豐富且好有層次！嗜辣族一定要品嚐這種咖喱辣！

沙田帝逸酒店自助晚餐｜甜品 紅桑子／榴槤／Häagen-Dazs雪糕任食

甜品方面除了有黑松露雪糕、自家製意大利雪糕及Häagen-Dazs雪糕任食之外，今個甜品主題是紅桑子！提供紅桑子朱古力軟心撻、士多啤梨忌廉芝士蛋糕、玫瑰洛神花糕、士多啤梨希臘乳酪杯、荔枝茉莉花杯等。

除了充滿少女心的甜品外，甜品區還有大福餅、芒果熱情果椰子慕斯蛋糕、焦糖牛奶朱古力慕斯蛋糕、甘蔗馬蹄桂花糕、意大利芝士餅、楊枝甘露布甸、椰汁芝麻糕、芝士蛋糕、玫瑰洛神花糕、芒果拿破崙、70% VALRHONA朱古力慕斯。

還有，榴槤控注意啦！榴槤木槺麻糬蛋糕、榴槤奶凍、榴槤流心蛋糕、榴槤班蘭蛋糕、冰糖榴槤燉蛋。

👉🏻1月22日準時11AM開售

現場有多款美食無限供應。（官方圖片）

沙田帝逸酒店自助餐｜早午餐必食燒頂級西冷／超吸睛珍寶火焰雪山／紅白酒任飲

酒店的自助午餐同樣出色！有燒頂級西冷、日式天婦羅及炸物、爐端燒等等，當然還有海鮮冷盤刺身，例如龍蝦鉗及蟹腳！逢星期六及公眾假期更有限定自助早午餐，海鮮就加入即開生蠔！熱食就有各式烤肉，例如燒頂級西冷、香草三文魚、鐵板燒鴨肝、日式天婦羅、炸物及爐端燒！至於甜品就有必食的珍寶火焰雪山，更可無限暢飲氣泡酒、紅白餐酒、雞尾酒、汽水、果汁及港式奶茶，絕對能夠滿足大家的味蕾！

日式天婦羅、炸物及爐端燒。（官方圖片）

沙田帝逸酒店自助餐｜最佳座位貼士

Alva House位於帝逸酒店的1樓，採用了大量落地玻璃窗設計，採光極佳！日間陽光充沛，開揚又通透！如果想坐窗邊位，記得提早打電話預約！餐廳設有長達270呎的自助餐桌，如果坐近餐桌、縮短來回取餐的路程，建議坐近入口位置附近的座位。

沙田帝逸酒店自助餐｜快閃優惠買1送1 人均$264起

沙田帝逸酒店自助餐原價$484起，《01空間》推出限時買1送1，優惠至2月9日23:59，人均只需$264起！優惠兌換日期由1月23日至3月31日為止！4歲以下兒童更免費入場！

👉🏻1月22日準時11AM開售

沙田帝逸酒店自助午餐買一送一🦞任食海鮮冷盤刺身、燒頂級西冷

適用於星期一至五 | 用餐時間: 12:00-14:30

成人：$528/2位 | 人均$264 | 原價: $968

兒童：$324/2位 | 人均$162 | 原價: $594



沙田帝逸酒店自助早午餐買一送一🦪任食即開生蠔、鐵板燒鵝肝

適用於星期六及公眾假期 | 用餐時間: 11:30-15:00

成人：$732/2位 | 人均$366 | 原價: $1,342

兒童：$444/2位 | 人均$222 | 原價: $814



《松露‧珍菌‧海鮮三重奏》自助晚餐🍄‍🟫任食黑松露片皮鴨、黑松露雪糕

適用於星期一至四 | 用餐時間: 18:00-21:30

成人：$936/2位 | 人均$468 | 原價: $1,716

兒童：$564/2位 | 人均$282 | 原價: $1,034



適用於星期五至日、公眾假期及其前夕 | 用餐時間: 18:00-21:30

成人：$1,020/2位 | 人均$510 | 原價: $1,870

兒童：$600/2位 | 人均$300 | 原價: $1,100



＊買一送一優惠每次須預訂2位，必須為相同票種，即成人送成人、小童送小童，優惠已包加一（兒童為5-11歲）

新春優惠快閃買二送一 人均$338起

新春期間（2月14日至19日）更有驚喜買二送一優惠！無論是想跟家人、親友一起食團年飯，還是開年飯，都可以享受琳瑯滿目的美食！特別推介2月16日年廿九的午餐時段，3人同行人均$338起！

👉🏻1月22日準時11AM開售

【沙田帝逸酒店自助餐🧧新春優惠快閃買二送一】

📅適用於2月14-15, 17-19．農曆年廿七至廿八、年初一至三

自助早午餐 | 用餐時間: 11:30-15:00

價錢：$1,403/3位 | 人均$467.7 | 原價: $2,013



自助晚餐 | 用餐時間: 18:00-21:30

價錢：$1,955/3位 | 人均$651.7｜原價 $2,805



📅適用於2月16日．農曆年廿九

午餐 | 用餐時間: 12:00-14:30

價錢：$1,012/3位 | 人均$337.3 | 原價 $1,452



自助晚餐 | 用餐時間: 18:00-21:30

價錢：$1,955/3位 | 人均$651.7 | 原價 $2,805



（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略