年糕2026｜早鳥優惠11推介低至68折！帝苑/利苑/帝逸/鼎爺 $99起

年糕優惠2026｜新年年糕推介有哪些？新年快到，又是時候買年糕。《香港01》「好食玩飛」記者為大家推介11個新年年糕優惠，當中不乏酒店、高級中菜廳的年糕。不但有每年大受歡迎的利苑，也有帝苑酒店的新年禮盒。現時年糕有早鳥優惠低至68折，最平$99就可入手，優惠詳情即睇下文！



新年糕點推介有哪些？

年糕2026【1】九龍東帝苑酒店──早鳥72折／西班牙火腿臘味芋頭糕／黑松露臘味蘿蔔糕／沖繩黑糖紅豆椰汁年糕

九龍東帝苑酒店的賀年糕點向來深受歡迎！酒店今年推出多款新式糕點，包括有帝苑蝴蝶酥×手製賀年糕品禮盒裝，內有帝苑經典茶點蝴蝶酥，用作送禮大方得體；另有西班牙火腿臘味芋頭糕、黑松露臘味蘿蔔糕、沖繩黑糖紅豆椰汁年糕三款經典糕點，分別以夾帶陳年鹹香的西班牙火腿、幽香的黑松露及甘醇的沖繩黑糖入饌，從樸實的糕點中提升獨有的風味，值得一試！糕點現有早鳥優惠低至72折！

🧧落單即減$20

九龍東帝苑酒店｜帝苑蝴蝶酥 x 手製賀年糕品禮盒裝

優惠價：$538｜原價$744

九龍東帝苑酒店｜西班牙火腿臘味芋頭糕／黑松露臘味蘿蔔糕

優惠價：$248｜原價$268

九龍東帝苑酒店｜沖繩黑糖紅豆椰汁年糕

優惠價：$228｜原價$248

銷售日期：即日至2026年3月8日

🧧落單即減$20

兌換日期：2026年1月19日至2月15日、2月20日至3月8日｜繁忙兌換日子：2月16日至19日

兌換地點：九龍東帝苑酒店 酒店大堂 Fine Foods Lounge



年糕2026【2】香港康得思酒店──早鳥85折／百年古樹滇紅茶黑糖年糕／鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕

香港康得思酒店明閣連續多年榮獲米芝蓮星級的榮譽，今年特別推出雲南保山二百年古樹滇紅茶黑糖年糕，以雲南二百年古樹紅茶及本地農場自種蘿蔔製作，醇厚的茶香融入溫潤黑糖之中，味道帶有陣陣回甘，充滿層次；明閣另有用料矜貴的鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕，以及經典的棗皇椰汁糕、富貴椰汁年糕，送禮或自用同樣適合！現有早鳥優惠85折！

🥰送禮首選$253起

香港康得思酒店明閣｜雲南保山二百年古樹滇紅茶黑糖年糕

優惠價：$313｜原價$368

香港康得思酒店明閣｜鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕

優惠價：$338｜原價$398

香港康得思酒店明閣｜棗皇椰汁糕

優惠價：$313｜原價$368

香港康得思酒店明閣｜富貴椰汁年糕

優惠價：$253｜原價$298

銷售日期：即日至2026年2月26日

$253起預訂🫰

兌換日期：2026年1月1日至2026年月16日

兌換地點：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓



年糕2026【3】港島海逸君綽酒店──限時7折／三十年陳皮椰汁增城黑糖年糕／羊肚菌芋頭糕／開心果年糕

港島海逸君綽酒店君綽軒特別推出金華火腿臘味日本蘿蔔糕、羊肚菌芋頭糕、三十年陳皮椰汁增城黑糖年糕、椰汁斑蘭年糕及開心果年糕，五款精選糕點。其中金華火腿臘味日本蘿蔔糕以鹹鮮的金華火腿及上等臘味製作，越煎越香；三十年陳皮椰汁增城黑糖年糕則以珍貴陳皮，搭配增城黑糖製成，陳皮的回甘夾帶天然的甘蔗清香，味道別具層次。

酒店另有四季平安禮盒，盒內包含金華火腿臘味日本蘿蔔糕、羊肚菌芋頭糕、三十年陳皮椰汁增城黑糖年糕及開心果年糕。禮盒及糕點現有限時7折優惠！

新式口味必選$258起

港島海逸君綽酒店君綽軒｜金華火腿臘味日本蘿蔔糕／羊肚菌芋頭糕／開心果年糕

優惠價：$271.6｜原價$388

港島海逸君綽酒店君綽軒｜三十年陳皮椰汁增城黑糖年糕

優惠價：$257.6｜原價$378

港島海逸君綽酒店君綽軒｜椰汁斑蘭年糕

優惠價：$257.6｜原價$368

港島海逸君綽酒店君綽軒｜四季平安禮盒

優惠價：$306.6｜原價$438

銷售日期：即日至2026年2月20日

🥰送禮必選$258起

兌換日期：2026年2月4日至2月20日

兌換地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽軒



年糕2026【4】鼎爺廚房──限時89折起／經典蘿蔔糕／芋頭糕／馬蹄糕／椰汁年糕／ 免費送貨

由鼎爺主理的鼎爺廚房推出多款賀年糕點，包括瑤柱臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕、馬蹄糕、椰汁年糕，以及兩款禮盒套裝。喜慶洋洋套裝內含瑤柱臘味蘿蔔糕及椰汁年糕；如意吉祥套裝則有瑤柱臘味蘿蔔糕及臘味芋頭糕，兩盒各具特色。鼎爺年糕均以嚴選上乘食材製作，糕點味道傳統、足料，送禮自用均適宜。現有限時優惠89折起，更有免費送貨服務！

$188就食到阿爺味道

鼎爺廚房｜瑤柱臘味蘿蔔糕／臘味芋頭糕

優惠價：$218｜原價$238

鼎爺廚房｜馬蹄糕／椰汁年糕

優惠價：$188｜原價$208

鼎爺廚房｜喜慶洋洋套裝

優惠價：$388｜原價$446

鼎爺廚房｜如意吉祥套裝

優惠價：$408｜原價$446

銷售日期：即日起至2026年2月8日

鼎爺手工盆菜89折起

送貨日期：2026年1月26日至2月15日



年糕2026【5】沙田帝逸酒店──限時8折／香港製造／不含防腐劑

沙田帝逸酒店的中菜餐廳逸軒，名廚團隊今年推出多款新年糕點，包括瑤柱臘味蘿蔔糕、盆滿缽滿芋頭糕、桂圓金箔棗皇糕、至尊蔗糖紅年糕、金銀滿屋馬蹄糕；另有帝港四喜臨門年糕禮盒，內含瑤柱臘味蘿蔔糕、盆滿缽滿芋頭糕、至尊蔗糖紅年糕、金銀滿屋馬蹄糕。年糕均於香港製造，不含防腐劑，而且以傳統工藝製作，味道原汁原味。現時預購，除了獨家贈送$100逸軒點心現金券外，還有限時8折優惠！

星級保證✨早鳥預訂

沙田帝逸酒店逸軒｜帝港四喜臨門年糕禮盒

優惠價：$572｜原價$716

沙田帝逸酒店逸軒｜瑤柱臘味蘿蔔糕／桂圓金箔棗皇糕

優惠價：$316｜原價$396

沙田帝逸酒店逸軒｜盆滿缽滿芋頭糕／至尊蔗糖紅年糕

優惠價：$284｜原價$356

沙田帝逸酒店逸軒｜金銀滿屋馬蹄糕

優惠價：$236｜原價$296

銷售日期：即日起至2026年2月10日

星級保證✨早鳥預訂

兌換日期：2026年1月26日至2月13日

兌換地點：沙田帝逸酒店1樓 - Royal Delights（R+）



年糕2026【6】LUBUDS──限時9折／米芝蓮食府總廚主理／純人手製作

LUBUDS由曾任米芝蓮食府多年的點心部總廚陳世輝師傅主理，年糕以全新配方製造，人氣高企。餐廳今年繼續推出3款熱賣糕點，包括薑汁黑糖椰汁年糕、瑤柱臘味蘿蔔糕及瑤柱臘味芋頭糕。年糕均以古法製作、食材天然無添加，而且全是香港純人手製成，可品嘗傳統工藝的風味。現有限時9折。

高CP值💯即訂

LUBUDS｜薑汁黑糖椰汁年糕

優惠價：$168｜原價$188

LUBUDS｜瑤柱臘味蘿蔔糕／瑤柱臘味芋頭糕

優惠價：$178｜原價$198

銷售日期：即日起至2026年2月10日

高CP值💯即訂

兌換日期：2026年2月3日至2月10日

兌換地點：

九龍旺角MOKO新世紀廣場5樓501號舖（念川居）

九龍尖沙咀廣東道富衛1881公館主樓地下（后園）

銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場11樓1102號舖（川川）

香港島鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓1號鋪（望月樓）

九龍塘達之路80號又一城G25號舖（望月樓）



年糕2026【7】海景嘉福洲際酒店──限時85折／米芝蓮／奶皇珍珠年糕／紫薯椰汁年糕

海景嘉福洲際酒店海景軒以傳統與創新並重的粵菜聞名，曾多次榮獲米芝蓮星級殊榮。餐廳嚴選頂級食材，製作一系列無添加、香港製造的賀年糕點，包括奶皇珍珠年糕、櫻花蝦臘味瑤柱蘿蔔糕、紅棗杏汁年糕及紫薯椰汁年糕。

其中奶皇珍珠年糕採用幼滑的奶皇拌入以木薯粉製成的黑色珍珠，味道新穎獨特、甜而不膩，口感煙韌帶嚼勁；紫薯椰汁年糕則以紫心番薯製成，賣相精緻帶有大紅大紫、大展鴻圖的寓意。年糕現時有85折優惠。

限量供應👉即訂

海景嘉福洲際酒店海景軒｜奶皇珍珠年糕／紅棗杏汁年糕／紫薯椰汁年糕

優惠價：$253.3｜原價$298

海景嘉福洲際酒店海景軒｜櫻花蝦臘味瑤柱蘿蔔糕

優惠價：$278.8｜原價$328

銷售日期：即日至2026年2月16日

限量供應👉即訂

兌換日期：2026年2月6日至2月16日

兌換地點：香港九龍尖沙咀東麼地道70號海景嘉福洲際酒店B2樓層海景軒



年糕2026【8】尖沙咀帝苑酒店──早鳥8折／全新賀年糕點／低糖配方

尖沙咀帝苑酒店帝苑軒今年推出多款全新賀年糕點，包括至尊日本蘿蔔糕、喜慶紅棗低糖年糕、鴻運薑汁年糕、吉祥椰汁年糕、招財瑤柱蘿蔔糕、發財麻辣蘿蔔糕、如意芋頭糕、金玉馬蹄糕及御選十勝紅豆栗子年糕；另有紅燒鮑魚禮盒、馬到功成禮盒、富貴錦鯉禮盒。送禮一流💯即訂

酒店大廚秉承傳統配方，嚴選日本蘿蔔、上等瑤柱及名貴食材，結合現代健康飲食理念，以低糖配方製作年糕，而且年糕賣相精緻，送禮或自用均適宜！現有早鳥8折優惠。

尖沙咀帝苑酒店帝苑軒｜賀年糕點

優惠價：$215起｜原價$268起

尖沙咀帝苑酒店帝苑軒｜賀年禮盒

優惠價：$314起｜原價$348起

銷售日期：即日起至2026年1月31日

送禮一流💯即訂

兌換日期及地點：2026年2月1日至2月12日（酒店大堂節日櫃檯）／2026年2月1日至2月8日（中環IFC國際金融中心櫃檯）／2026年2月1日至2月8日（上水廣場櫃檯）



年糕2026【9】利苑──早鳥9折／米芝蓮推介／紅色禮盒包裝

榮獲多年《米芝蓮指南》推介的利苑酒家推出5款優質年糕，包括：椰汁年糕、如意蘿蔔糕、臘味芋頭糕、清香馬蹄糕、招牌棗皇糕，均採用上乘食材，且百分百香港製造。椰汁年糕以全國聞名的增城蔗糖製成，味道清甜不膩；蘿蔔糕精選泰國靚蝦米，口感香濃惹味！

所有賀年糕點以充滿喜慶的紅色禮盒包裝，無論是送禮還是自用也同樣適宜！現時預訂更有早鳥9折優惠！

👉多款年糕即減$10

利苑｜如意蘿蔔糕／臘味芋頭糕

優惠價：$228｜原價$238

利苑｜椰汁年糕／清香馬蹄糕

優惠價：$208｜原價$218

利苑｜招牌棗皇糕

優惠價：$238｜原價$248

銷售日期：即日至2026年2月14日

👉多款年糕即減$10

兌換日期：2026年1月31日至2月14日

兌換地點：全線利苑分店（觀塘分店除外）



年糕2026【10】香港富麗敦海洋公園酒店──限時7折／年糕禮盒／珍菌素蘿蔔糕／阿膠棗皇糕

香港富麗敦海洋公園酒店旗艦中菜廳玉主打正宗粵菜，今個新春，廚師團隊特別推出多款年糕禮盒，包括傳統椰汁年糕、珍菌素蘿蔔糕、阿膠棗皇糕、「玉」臘味蘿蔔糕，以及包含兩款糕點的禮盒。其中阿膠棗皇糕以滋補阿膠入饌，增添天然甘甜味；而珍菌素蘿蔔糕更特別為素食人士而設，蘿蔔糕以菌菇類食材提鮮，味道芳香濃郁，口感軟糯。此外，糕點禮盒均配備精美禮盒及紙袋，無論送禮或自用都適合！年糕禮盒現有限時低至7折。

👉多款禮盒即減$80

香港富麗敦海洋公園酒店玉｜傳統椰汁年糕賀年禮盒裝

優惠價：$298｜原價$368

香港富麗敦海洋公園酒店玉｜珍菌素蘿蔔糕賀年禮盒裝／阿膠棗皇糕賀年禮盒裝

優惠價：$278｜原價$368

香港富麗敦海洋公園酒店玉｜「玉」臘味蘿蔔糕賀年禮盒裝

優惠價：$278｜原價$398

香港富麗敦海洋公園酒店玉｜新年雙拼糕點禮盒裝

優惠價：$528起｜原價$698起

銷售日期：即日至2026年2月15日

👉多款禮盒即減$80

兌換日期：2026年2月7日至2月16日

兌換地點：酒店2樓「玉」中菜廳、奧海城2期UG禮賓處、中港城UG禮賓處



年糕2026【11】襟江酒家──百年老字號／100%香港製造／純手工／平均$99一款

襟江酒家是旺角出名的百年老字號，除了傳統點心，酒樓今年亦推出多款賀年糕點，包括椰汁紅糖年糕、臘味蘿蔔糕、臘味芋頭糕、黃金馬蹄糕，另外更提供可任選兩款的雙喜孖寶優惠，即平均$99即有一款年糕。年糕100%香港製造，全手工製作，兼無添加防腐劑，現時每款年糕均有68折早鳥優惠，低至$108即可預購！

超值優惠👉$99起

襟江酒家｜椰汁紅糖年糕

優惠價：$138｜原價$188

襟江酒家｜臘味蘿蔔糕

優惠價：$128｜原價$178

襟江酒家｜臘味芋頭糕／黃金馬蹄糕

優惠價：$108｜原價$158

襟江酒家｜雙喜孖寶優惠（任選兩款）

優惠價：$198｜平均$99／1款

銷售日期：即日至2月14日

超值優惠👉$99起

兌換日期：2026年2月9日至2月16日

兌換地點：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖（只限自取）



