iOS 26.3發布！iPhone數據直傳Android？資料相片一鍵過機無難度

蘋果2月5日凌晨正式發布了iOS 26.3 RC版，也就是正式候選版本，各項功能和體驗已經基本完善，不出意外會在下周作為正式版推送給所有用戶。



這次帶來了三大升級點，支援iPhone與Android換機傳輸，可通過無線傳輸照片、短信、備忘錄、應用等數據。另外，還支援通知轉發至非Apple Watch的第三方可穿戴設備，打破了蘋果的生態壁壘。具體如下：

1. iPhone轉Android換機工具上線

iOS 26.3大幅簡化了iPhone用戶轉向Android設備的換機流程，蘋果新增一款換機工具，用戶只需將iPhone與Android設備靠近，即可無線傳輸照片、短信、備忘錄、應用等數據。

在iOS 26.3測試版中，用戶可依次打開設置-通用-傳輸或還原iPhone-轉移至Android，找到該工具，該功能會面向全球用戶開放。

2. 通知轉發與第三方配件適配

針對歐盟地區用戶，iOS 26.3新增兩項功能——通知轉發功能以及類AirPods的近距離配對功能，該配對功能適用於第三方耳機、第三方智能手錶等外接設備。蘋果推出這些功能，是為了遵守歐盟《數字市場法案》的相關要求。

這也意味着iPhone在歐盟不僅可以連接蘋果自家的Apple Watch，也能接入Android等第三方智能手錶。

3. 天氣壁紙專區

iOS 26.3新增天氣壁紙專屬板塊，內置三款預設壁紙可供選擇，用戶長按鎖屏界面，點擊屏幕右下角的「+」號即可進入選擇界面。

公測申請步驟如下：

1. Safari瀏覽器打開Apple Beta版軟件計劃頁面（點擊進入），點擊註冊，登錄Apple ID。

2. 登錄Apple ID後會跳轉到「Beta版軟件指南」頁面，向下找到「註冊你的iOS設備」並點擊。

3. 點擊後會跳轉到「註冊你的設備」頁面，再點擊「打開Beta版更新」。

按照這三步操作完成，你的Apple ID就已經擁有測試資格了。

