聽得比較多的碰瓷黨，都是「以身犯險」去碰瓷，用身體受傷為由去欺取賠償。但近日有網民在 Facebook 分享，在銅鑼灣疑似遇到碰瓷黨，聲稱被撞跌手機後，即場要求賠償維修費，並指定以電子支付過數，令不少人一時之間不知所措。



在銅鑼灣時代廣場一帶，正正因為人流密集、步伐急促，加上不少市民低頭趕路，騙徒只需輕輕製造肢體接觸，再配合一個跌手機的動作，便足以營造出「你撞到我」的假象。當事主還未完全搞清楚發生甚麼事，對方已搶先一步指責，並把焦點放在「手機壞咗，要賠錢」之上。

涉事港人在 Facebook 分享經歷時提到，對方自稱是遊客，手機因被撞跌而需要更換屏幕，並即場亮出另一部手機，要求以微信支付賠償維修費。整個過程看似合理，但細想之下卻漏洞百出：真正意外理應先檢查傷勢，或討論責任，甚少會第一時間指定付款方式，更不會拒絕報警或正式處理。

事主兩招嚇走騙徒

該名事主並沒有即時翻臉，而是反其道而行，先假意配合，卻沒有照對方節奏行事。當對方催促過數時，他只是望着對方手機微笑，並以一句帶點幽默的說話拖延時間，再聲稱「聽唔明」，同時提出報警處理。結果對方態度即時轉變，迅速離開現場。

網民點睇？原來「跌手機」不是第一次聽

事件曝光後，不少網民留言表示震驚，直言「原來真係有」。亦有網民一語道破重點，認為這類手機「可能一日跌幾次」，專門用來行騙。

👇👇以往也有過手機碰瓷黨，可以參考其作案手法，以及提防中伏兩大重點！👇👇

+ 2

行街遇到類似情況，應該點應對？

今次事件再次提醒，在鬧市遇到突發指控時，最重要不是急於自證清白或「息事寧人」，而是保持冷靜，拒絕任何即時金錢交易，並主動提出透過正式渠道處理。只要態度堅定、不配合私下賠償，騙徒往往會知難而退，轉而尋找下一個目標。