近排新手機消息不斷，繼 Google 的 Pixel 10a 後，多方消息指，Apple 極大機會在 2 月 19 日（星期四／香港的 2 月 20 日凌晨）透過新聞稿形式，直接發佈全新入門機型 iPhone 17e。 據說Apple 將修改好 iPhone 16e 多個不中不足之處，包括支援MagSafe磁吸充電，讓人非常期待！即刻整合各路規格傳聞，看看這部新機是否值得入手。



螢幕設計會否升級？仍是「M字額」瀏海屏嗎？

用家最關心的必定是外觀，有配件商消息指 iPhone 17e 會終於換上「動態島」（Dynamic Island），讓全線 iPhone 正式告別瀏海時代；但亦有較保守的消息認為，為了與標準版區隔，依然會使用瀏海屏。尺寸的消息就比較統一，均指新機會維持 6.1 吋 ／ 60Hz OLED 面板，不知大家是否會「收貨」？

傳聞新機將捨棄傳統的「瀏海」設計，全線改用「動態島」（Dynamic Island）功能。

效能大躍進？A19 晶片與 MagSafe 回歸？

核心規格升級方面，據稱 iPhone 17e 將搭載閹割版的 A19 晶片、少了一顆 GPU 核心，配合 8GB RAM，將能完全支援 Apple Intelligence 功能！但我相信香港人最重視的，是 iPhone 16e 被人詬病閹割了 MagSafe，只能用普通 Qi 充電，今次 iPhone 17e 傳聞會重新加入 MagSafe 磁吸充電，支援最高 25W 無線快充。

今次 iPhone 17e 傳聞會重新加入 MagSafe 磁吸充電，支援最高 25W 無線快充。

據稱 iPhone 17e 將搭載閹割版的 A19 晶片

價錢維持不變？平玩 Apple AI 的最佳門檻？

講到最後，當然是價錢啦！目前的預測是 iPhone 17e 將會維持上一代的定價策略，美金售價約 $599 起（HKD $5,099起）。如果這個價錢能買到 A19 晶片、Apple 自研 C1X 5G 晶片帶來的極速連線，再加上修正了的 MagSafe 功能，雖然比國產Android入門機的定價仍然貴上一點，但iPhone 就是 iPhone，算是一部很有潛力的入門首選。最後，消息還指同期會有 iPad 12 一起發佈，果粉記得mark實 2 月 19 日這大日子了！

預測 iPhone 17e 將會維持iPhone 16e的定價策略，美金售價約 $599 起（HKD $5,099起）

（情報來源：MacRumors、9to5Mac、Macworld）

iPhone 17e 規格功能表（傳聞整合）