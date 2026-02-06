iPhone Fold螢幕不再怕刮花？蘋果推最強新材料 這點完勝三星摺機

為了在摺疊屏市場實現差異化，蘋果正為其首款摺疊手機iPhone Fold評估一種韌性更強的薄膜技術。目前該公司正處於材料測試階段，力求在屏幕耐用性與觸控手感上超越現有的競爭對手。



根據供應鏈的最新消息，蘋果考慮將透明聚酰亞胺薄膜作為保護層，覆蓋在摺疊屏的超薄玻璃之上。報告顯示，蘋果工程師正在針對聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）和透明聚酰亞胺（CPI）兩種方案進行對比測試。

蘋果考慮將透明聚酰亞胺薄膜作為保護層，覆蓋在摺疊屏的超薄玻璃之上。（YouTube@Talks Tech Newz）

儘管市面上多數摺疊屏已採用超薄玻璃來提升顯示清晰度，但玻璃表層仍需粘貼一層柔性聚合物薄膜以抵禦劃痕。由於這層薄膜直接與用戶的指尖接觸，它不僅決定了屏幕的抗損能力，更直接影響了日常操作的順滑感。

目前的行業標杆三星Galaxy Z Fold與Z Flip系列通常在玻璃上方使用PET薄膜。相比之下，蘋果似乎更青睞成本更高、表面硬度與耐磨性更出色的透明聚酰亞胺材料。

潛在供應商方面，科隆工業已憑藉其成熟的CPI薄膜生產線進入蘋果的視線。此外，藍思科技預計將承擔超薄玻璃的供應任務，並負責將選定的保護膜精準貼合到玻璃表面。

綜合目前的爆料，這款iPhone Fold將配備7.8英寸的內屏與5.5英寸的外屏。為了維持設計的簡潔，它可能放棄Face ID而轉用Touch ID。

性能上，該機預計搭載A20 Pro晶片並首發蘋果自研的C2調制解調器，有望在今年晚些時候與iPhone 18 Pro系列同台亮相。

