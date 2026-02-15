家電大掃除攻略｜清洗衣機忌用3種清潔劑　1:1000漂白水去污垢

洗衣機幾乎每日運作，看似負責把衣物洗得潔白清新，實際上卻可能成為家中最容易積聚霉菌與污垢的電器之一。洗衣槽長期處於潮濕環境，洗衣粉殘留、衣物纖維、皮脂污垢不斷累積，若未有定期清潔，不但會令衣物洗完更污和有臭味，更可能影響家人皮膚健康。



為何清潔洗衣機反而容易出事？

不少人一想到清潔，第一反應便是用強力的清潔劑。然而，日本清潔專家三木ちな便提醒，洗衣機並非一般廚房或浴室設備，用錯清潔用品，後果甚至比完全不清洗更嚴重。洗衣槽內壁通常有特殊塗層與精密結構，並非所有清潔劑都適合上場，一旦化學性質不相容，可能加速老化、鏽蝕，甚至引致機件故障。

不少家庭會將廚房或浴室用的漂白劑直接倒入洗衣機，認為可以一勞永逸去除霉味。事實上，這類漂白劑的配方原本針對陶瓷、不鏽鋼表面設計，對洗衣槽的防護塗層並不友善。長期使用，容易令金屬部件生鏽，塑膠零件變質，縮短洗衣機壽命。這亦是為何不少洗衣機說明書明確列明，禁止使用廚房用漂白劑清洗洗衣槽。

氧系清潔劑與小蘇打也不安全？

近年流行以氧系漂白劑或重曹（蘇打粉）作為溫和清潔劑，但這兩者同樣暗藏風險。氧系漂白劑在密閉的洗衣槽內極易產生大量泡沫，一旦控制不當，泡沫溢出或滲入電子零件，便有機會導致故障。至於重曹，雖然在去味方面表現出色，卻不易完全溶解，長期使用可能在排水管或濾網位置結塊，造成排水不良，甚至出現滲水問題。

+ 13

正確清洗方法，其實不複雜

真正安全而有效的洗衣槽清潔，反而講求比例與耐性。三木ちな建議，可將洗衣槽注滿清水，然後以約一比一千的比例加入漂白水，靜置一整晚。這個濃度既能慢慢分解霉菌、生物膜與黏附污垢，又不會對內壁造成過度刺激。翌日只需啟動一次標準清洗及排水程序，污垢便會隨水排走，過程簡單而穩妥。