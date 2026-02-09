3款磁吸電池推介｜Momax 小米 MoveSpeed防爆半固態電池 極致輕薄

3款磁吸電池推介｜Momax／小米／MoveSpeed磁吸MagSafe電池，更安全防爆防自燃半固態電池與極致輕薄選擇｜近年涉及流動電源（尿袋）過熱、發脹甚至自燃的意外時有發生，令不少人在選購時更為審慎，除了一味追求大容量，電池的安全性與便攜度成為了選購指標。隨著電池技術革新，開始有廠商採用更穩定「半固態電池」，同時亦有廠商挑戰工藝極限，推出輕如卡片的磁吸電池。今次介紹三款近期備受矚目的 MagSafe 磁吸流動電源，分別來自 Momax、MoveSpeed 及 小米Xiaomi，看看哪一款最適合成為你手機的「最佳拍檔」。



Momax 1-Power S.Pass²

Momax 1-Power S.Pass² 半固態電池技術 支援Qi2 25W無線快充更安全

Momax帶來的這款 1-Power S.Pass² 引入了「半固態電池（Semi-SSB）」技術。與傳統液態鋰電池相比，半固態電解質能大幅降低因撞擊或過熱而引發的起火風險，即使在極端測試下仍能保持穩定。在外觀設計上，它採用了強化玻璃與鋁合金的結合，質感扎實且散熱效能更佳。

Momax 1-Power S.Pass² 對應Qi2

除了安全，它的性能亦相當強悍，不單支援最新的 Qi2 無線充電標準，擁有高達 25W 的無線輸出功率，只需 30 分鐘即可為 iPhone 17 Pro Max 充電至 50%，速度媲美有線快充。雖然內置 10000mAh 大容量電池，但機身厚度控制在 14.5mm，重量約 208g，在容量與便攜性之間取得了不錯的平衡。

Momax 1-Power S.Pass² 價格：$569

MoveSpeed小盾芯磁吸充電寶5000mAh

MoveSpeed小盾芯磁吸充電寶 0.9cm超薄機身 採用車規級半固態電芯

MoveSpeed「小盾芯」系列同樣推出半固態電池，主打「最可靠的電力戰友」。它強調其電芯採用了奈米陶瓷塗層技術，猶如為電池穿上了一層鎧甲，能有效抑制熱失控，通過了嚴格的針刺測試，確保不起火、不爆炸。對於喜歡戶外活動或經常需要隨身攜帶電源的「都市攀登者」而言，這種耐撞擊、耐高溫的特性極具吸引力。

在體積方面，5000mAh 版本的厚度僅為 9mm，能輕鬆放入西裝口袋或緊貼手機背面而不顯突兀。其磁吸力達到 15N，能穩固吸附在手機上，避免在移動中脫落。功能上它支援 7.5W 無線磁吸充電及 18W 有線快充。此外，它具備 AI 智慧控溫技術，長時間運作下仍能保持低溫。

MoveSpeed小盾芯磁吸充電寶5000mAh 價格：約$198

小米纖薄磁吸行動電源

小米纖薄磁吸行動電源 僅98克極致輕巧 15W無線快充外遊首選

若你打算使用輕薄的 iPhone Air或更輕巧的手機使用，小米這款全新推出的纖薄磁吸行動電源會是極佳選擇。小米將「輕薄」二字發揮得淋漓盡致，機身厚度壓縮至驚人的 6mm，重量僅得 98g，吸附在手機背面時幾乎感覺不到累贅感，手感極佳。雖然體積小巧，但它仍內置了 5000mAh 電池，且完全符合國際航空標準，是可以安心帶上飛機的旅行恩物。

在充電規格方面，它支援最大 15W 的無線磁力充電及 22.5W 的有線輸出，更支援邊充邊放功能，用家只需連接一條線即可同時為手機及流動電源充電，省去攜帶多個充電器的麻煩。對於日常通勤或短途出行的輕度用家來說，這款產品在便攜性上幾乎沒有對手，演繹了「無感充電」的體驗。