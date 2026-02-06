早前預告過的本地最強跨界 IP 潮流盛會「CON-CON® HONG KONG 2026」，終於有更多震撼細節流出！這場由羚邦集團 (Medialink) 策動的盛事，定於 2026 年 4 月 4 日至 5 日在亞博舉行 。官方今日（2 月 10 日）正式「開估」全陣容，不僅有動漫迷最愛的《高達》、《咒術迴戰》，音樂節陣容更是誇張，連《新世紀福音戰士》高橋洋子、《SLAM DUNK》大黑摩季等神級歌手都請得動，更有 MIRROR 成員 AK 坐鎮，即睇搶飛攻略及必睇亮點！



購買CON-CON HONG KONG 2026門票：請book-mark連結、準備搶飛

音樂節陣容有幾強？AK與高橋洋子同台？

發佈大會請到代表音樂「Mix Some MUSIC!」的Anson Kong＠MIRROR(江𤒹生)參與，現在就先來看看 CON-CON 2026 中的音樂元素，以及強勁嘉賓陣容吧！兩天展期將各有1場精彩的舞台劇出，想看到所有重量級嘉賓，就必定要購買 2 Day VIP Pass了！

（左起）羚邦集團創辦人兼主席趙小燕（Lovinia）與 Anson Kong＠MIRROR(江𤒹生)在CON-CON 2026 發佈會上合照。

對於動漫迷和 J-Pop 粉絲來說，最矚目的必定是憑《新世紀福音戰士》主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉紅遍全球的高橋洋子，這將是她暌違 7 年後再度來港獻唱，相信現場聽到那段前奏都會起雞皮疙瘩 。同場還有主唱《SLAM DUNK 男兒當入樽》片尾曲《我只凝望你》的大黑摩季、視覺系搖滾歌手 MIYAVI、前 Morning 娘成員後藤真希，以及主唱《火影忍者》主題曲的樂隊 FLOW 等，陣容極具份量 。

（左起）《新世紀福音戰士》主題曲〈殘酷天使的行動綱領〉歌手高橋洋子，《SLAM DUNK 男兒當入樽》片尾曲《我只凝望你》歌手大黑摩季

香港代表方面，MIRROR 成員 Anson Kong (AK) 亦確認驚喜加盟，同場還有 Tyson Yoshi 及人氣樂隊晚安莉莉。畀個預告大家，AK在發佈會更劇透了，他會帶一位神秘的朋友一同演出，令人期待呀！

「Mix Some MUSIC！」亞洲音樂盛會 最強音樂陣容

AK@MIRROR、Tyson Yoshi、高橋洋子、大黑摩季、MIYAVI、後藤真希、Do As Infinity 、FLOW、TOGENASHI TOGEARI、Unnämed 、晚安莉莉 （排名不分先後）

現場有咩動漫IP打卡？高達哥斯拉咒術迴戰？

除了聽歌，展覽部分的「Mix Some NOISE!」同樣精彩。高達迷留意，現場將會有初代《機動戰士高達》經典場面重現，設有巨型 LED 霓虹燈打卡牆，絕對要帶齊裝備去影相 。《咒術迴戰》區實體重現特級咒物「獄門疆」，粉絲更可親身體驗宿儺的「伏魔御廚子」領域展開，感受那種壓倒性的力量感 。

此外，還有《哥斯拉》的沉浸式怪獸世界、《排球少年!!》挑戰最高到達點的體驗，以及《遊戲王》的巨型決鬥場景 。如果你是 VTuber 粉絲，更不能錯過 Hololive English 3rd Concert -All for One 的特別放映會，現場會有主題手燈及紀念票套裝 。

CON-CON 2026 究竟是甚麼類型的展覽會？

CON-CON HONG KONG 2026 集合了大家最喜愛的流行文化元素，有別平時入場只是「買買買」掃貨購周邊商品的展覽活動， CON-CON 強調「Mix & Match」的城市精神 。活動主打「IP文化 × 音樂節 × 黑盒劇場」三大元素，現場除了會有重量級日本 IP 聯乘國際品牌登場外，更設有「會場限定 IP 體驗專區」及「黑盒劇場」 。無論你是想搶購限量聯乘商品，還是希望與創作者進行深度交流，這裡都能滿足你的需求 。官方更預告屆時會有全球首映的動漫劇集以及粉絲見面會，內容極度豐富，建議大家預留兩日時間才能盡情體驗 。

CON-CON HONG KONG 2026｜4月亞博大型IP盛會！集結動漫音樂潮玩

CON-CON HONG KONG 2026 門票詳情

門票幾時開賣？最平$228入場睇展覽

大家最關心的票價亦已公佈。門票分為多種價位，想一次過玩盡音樂節及展覽的粉絲，可選擇 $1,288（單日）或 $2,288（兩日通行證）；若只想專注行展覽買周邊，亦有 $228 的展覽門票可供選擇 。門票將於 2 月 11 日上午 11:15 於 Klook 率先發售 。大會更邀請了木村拓哉女兒、長笛演奏家 Cocomi 擔任活動大使，她本人亦會親身來港出席開幕，粉絲們準備好搶飛未？

活動資訊

活動名稱： CON-CON® HONG KONG 2026

日期： 2026 年 4 月 4 日（星期六）至 4 月 5 日（星期日）

地點： 香港亞洲國際博覽館（3、6、8 號展館為展覽；9、11 號展館為音樂節）

票價：

兩日通行證 (音樂節＋展覽)：HK$2,288

單日門票 (音樂節＋展覽)：HK$1,288 / HK$788

單日展覽門票：HK$228

購票平台： 01空間

官方網站： https://www.con-con.asia/

