旅行亂用拖板小心起火爆炸！網民慘痛經驗：全房跳電＋向酒店賠償

旅行亂用拖板小心起火爆炸！去旅行帶拖板，很多人都可能會這樣做，方便一次過為手機﹑平板﹑相機充電。但最近有台灣網民分享一次慘痛經驗，發現原來出國旅行亂用拖板，後果可能嚴重到出現起火爆炸意外、酒店房跳電，甚至要向酒店賠償，差點釀成火災。



台灣網民在 Threads 上分享，自己帶平時在台灣使用的延長線到韓國，最初入住的酒店插座和台灣相同，使用一切正常，於是沒有提高警覺。直到轉去另一間酒店，房內使用韓國常見的雙圓孔插座，他只是用一個沒有變壓的轉接頭，以為「插得入就用得」，結果一打開開關，拖板在他面前爆炸，全房瞬間停電。幸好無人受傷，但酒店需要用30分鐘才重新為房間通電，最後收取三萬韓元賠償。事主事後表示抱歉，亦希望自己的經驗可以提醒到其他網民。

插頭啱唔代表電壓啱

好多旅客一直以為，只要插頭形狀一樣、再加個轉接頭，就可以安心使用自己帶去的電器。但實際上，插頭只是「物理接口」，真正關鍵是當地電壓。香港、韓國、歐洲、泰國、新加坡等地方，普遍採用220V至240V電壓，而台灣、美國、日本，仍以110V為主。如果原本只設計支援110V的拖板，被直接接駁到220V電源，內部元件會承受超出負荷電壓，結果導致過熱、冒煙，甚至爆裂起火。

一拖多電器也是高風險行為

旅行時，大家往往會一次過將多部裝置插上拖板，手機、尿袋、相機同時充電，如果拖板本身不支援國際電壓，再加上高功率輸入，危險程度會被放大。更何況酒店房間通常密閉，拖板多數放在床邊、地毯或窗簾附近，一旦過熱起火，分分鐘演變成火災波及整層樓。

旅行安全用電貼士

如果真係需要帶拖板去旅行使用，最基本要確認產品清楚標示支援 110V~240V 國際電壓。同時，拖板只應用用來為低耗電裝置充電，例如手機、相機、耳機，而不應插上風筒、捲髮器、快煮壺等高功率電器。這類產品就算標示支援國際電壓，瞬間耗電量也很高，對拖板帶來極大負擔。最穩陣的做法，仍然是使用酒店提供的設備。