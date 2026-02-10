「貓咪語言」APP登頂App Store付費榜　播放聲音秒吸貓　成本超低

據媒體報道，近日一款名為「貓咪語言」的APP在蘋果應用商店付費榜迅速走紅，一度登上榜首。其核心功能簡單而有趣：播放一段特定的聲音，就能吸引貓咪來到身邊。這款應用的走紅，也折射出規模已超千億、仍在不斷升温的寵物消費市場。



「貓咪語言」APP定位為一款輕量化的「人貓溝通」互動應用，通過聲音、動畫與遊戲等形式，模擬與真實貓咪的交流場景。

「貓咪語言」APP定位為一款輕量化的「人貓溝通」互動應用，通過聲音、動畫與遊戲等形式，模擬與真實貓咪的交流場景。（抖音@何多多（貓咪語言App））

+ 4

具體功能主要包括：

播放錄製好的「貓語」聲音，如呼喚、撒嬌、警告、助眠等，利用聲波吸引貓咪產生反應；

內置互動小遊戲，引導貓咪在屏幕前追逐、拍打動畫目標；

提供性格測試模塊，通過用戶選項評估貓咪的性格傾向。



值得注意的是，部分聲音素材錄製自開發者何先生自家的貓咪，他在採訪中坦言，產品設計更多源於個人養貓的經驗總結。該應用在1月底熱度達到高峰，曾登頂蘋果付費榜。也曾穩居排行榜第二位，持續在榜已超過半個月。

這一增長完全依靠自然傳播，團隊未進行付費推廣。最初由社交平台用戶偶然發現，隨後經博主分享、用戶自發推薦，形成裂變式擴散，最終推動應用衝入榜單前列。在社交媒體上，大量用戶分享了使用體驗，普遍反饋「功能真實有效」。有用戶表示：

每次打開聲音，家裡的貓馬上就跑過來了。

同時，不少用戶留言呼籲開發團隊儘快推出安卓版本。「貓咪語言」APP定價為1元人民幣，其1.0版本於2025年12月下旬上線，至今已更新三次。開發者何先生表示，該應用主要利用周末時間開發，歷時約兩個月，團隊僅兩人，總成本約1000元人民幣，目前已經回本並持續產生收益。

何先生坦言，開發過程中並未刻意關注市場趨勢或商業化目標。他說：

「整個過程更像是無心插柳。」

「更多是出於分享的心態，希望把我和貓咪相處的經驗，變成一種能被更多人使用的形式。」



【延伸閲讀】WhatsApp僅排第八！台灣10大熱門社交和通訊軟件 FB/IG排第幾？（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】