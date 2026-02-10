Ulefone Armor 27T Pro+竟有熱成像及夜視儀　3防大電售價有驚喜

又到了牛啤哄哄的三防手機時間~今天看的這位在配置上雖然不是最強最狠，但相對的機身丟硬核三防手機裏，絕對是「輕薄」的那檔。沒錯，就是之前搞天璣9300+晶片跟1英寸IMX989主攝全給你懟上的Armor 28 Ultra的那家名為Ulefone三防機廠商。



這款Armor 27T Pro+，就是他們最近剛推出的新玩意！乍眼一看，這外觀好像跟之前的Armor 28 Ultra、前段時間果子寫過的Armor 34 Pro+差不太多是吧？確實他們家的Armor系列基本都這個調調，或者說硬核三防手機基本都這個設計。

Armor 27T Pro+採用了一塊6.78英寸1080P 120Hz LCD屏！（Ulefone官網）

Armor 27T Pro+規格訊息：

首先正面屏幕的話這款Armor 27T Pro+採用了一塊6.78英寸1080P 120Hz LCD屏！LCD好評，只是680nits的最大亮度在戶外這真的夠用嗎？晶片的話，是前段時間OPPO A6v跟A6i+同款的天璣6300！6nm製程工藝，2.4GHz最大頻率，主打一手省電。

跟驍龍695差不多的性能，最多也就耍下《王者》類的中低負載手遊了。考慮到是硬核三防手機的定位，省電耐用是第一位，用這顆晶片果子是覺得沒什麼毛病的~配合10600mAh電池，好好好LCD黨終於也是等來了10000mAh機型。

能實現大概24天的待機、58小時通話以及20小時視頻播放！這電池在硬核三防手機裏算不上大，畢竟現在我們用的常規機型已經有10000mAh了嘛。硬核三防現在沒個20000mAH都不敢說自己是大電池~

30W有線充電

考慮到這款Armor 27T Pro+只有18.5mm的厚度441g的重量可能電池確實沒法跟那些「怪獸」比！但對比一般20000mAh動輒30mm厚800g重的機身，多少也算扯平了。

再給到33W有線充電30W無線充電能給無線充而且有30W功率是不錯，但33W的有線這也太慢了吧？看到這，有些小夥伴就要問了，都硬核三防機了就沒點什麼特色功能嗎？有的兄弟們，還是有的~

熱成像功能

這款Armor 27T Pro+在後面攝像頭的位置集成了個紅外熱成像儀！而且還是FLIR提供的硬件跟技術，這家公司果子簡單看了下，是專門搞紅外熱成像技術研發跟生產的，算是全球最大最專業的熱成像系統企業，說是熱成像技術的領導者也不為過。

這麼猛的嗎？這顆熱成像儀有着160x120的分辨率、12μm像素間距、9Hz刷新率跟＜50mk的靈敏度，可測量-10°C至450°C（精度：±3°C）！哪怕在極暗、眩光、煙霧、潮濕等惡劣環境下，這顆熱成像儀都能穿透。

藉助內置的My FLIRPro應用你能對拍攝的熱成像照片進行圖像增強、自由移動並調整熱源區域內的溫度範圍、記錄平均溫度、鎖定移動熱源變化等等！對於用到熱成像的小夥伴用處還是很大的。但果子我自己估計是隻會瞎拍了~不過有幾個功能果子非常喜歡就是它能找貓貓、狗狗。

這樣哪怕牠們藏在沙發底下或牀底下，掃一圈就能找到；還有就是對於果子這種垃圾佬來說，電腦哪裏發熱嚴重出問題了，也能看到；再有就是出去玩呀，出去住老擔心這擔心那的，也可以用紅外掃一圈！這些算是比較實用的功能了吧？

夜視鏡頭

然後後置5000萬像素1/1.31''三星GN1主攝+6400萬像素OV64B夜視鏡頭+3200萬像素三星GD1前置這套基本也算硬核三防手機比較標準的影像配置了。又熱成像又夜視的，聽起來莫名的很有安全感~畢竟是硬核三防機嘛，什麼IP68/IP69K跟MIL-STD-810等雙重認證防護這些果子就不多說啦！

最後再給到3.5mm耳機插口、側邊實體指紋、紅外、FM收音機、自定義快捷鍵、NFC、三卡三待（支持最大2TB擴展）！12+256GB售價3099港幣，Ulefone的這款Armor 27T Pro+ 你們覺得怎麼樣？

果子是覺得雖然整體性能比較一般，但作為入門硬核三防手機，這個價格好像也還行，基本實用的功能該有的也都有。

