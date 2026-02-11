農曆新年將至，不少人趁假期北上探親、旅遊或過節，手機自然用得特別頻密。導航、付款、訂位樣樣靠手機，一見電量告急，都會在商場、餐廳、車站借共享充電寶（尿袋）。但近日內地接連傳出警示，有不法分子盯上這個大量人使用的共享尿袋，改裝病毒晶片用來偷取用家的信用卡資料。



根據內地警方通報，有詐騙集團涉嫌在部分行動電源內部植入惡意晶片，只要手機一接上，裝置就會透過充電接口進行資料傳輸，將木馬程式偷偷植入手機系統。受害者表面上只是充緊電，實際上卻已經將支付密碼、銀行資料、信用卡資訊暴露無遺，甚至連手機的控制權都可能被奪走。

共享尿袋點解會成為新目標

一直以來，行動電源被視為只供電、不傳輸的裝置，令不少用家掉以輕心。但事實上，只要裝置內部被改裝，充電接口同樣可以成為資料進出的通道。內地警方指出，正常品牌出廠的行動電源並不會內建木馬或後門，但如果共享設備在流通過程中被人動過手腳，在內部加裝病毒晶片，就可以繞過用家警覺，直接對手機進行攻擊。

更令人不安的是，部分案例顯示，當手機一旦被植入惡意程式，即使之後將尿袋拔走，遠端操控仍然可以持續。當用家下一次打開付款碼、進行轉帳，騙徒便可伺機而動，將戶口資金一掃而空。

三招將風險降到最低

面對這類新型詐騙，最有效的保護方式，並非等出事後補救，而是在日常習慣上先行設防。首先，保持手機系統在最新版本，是抵禦惡意程式的重要基礎。系統更新往往包含安全修補，能堵塞已知漏洞，減低被入侵的機會。

其次，對任何來歷不明的裝置保持警惕。無論是共享尿袋、公共USB插口，還是陌生人遞來的充電線，只要手機彈出與資料存取有關的提示，都應果斷拒絕。充不到電事小，一旦帳戶被盜，損失難以估計。

最後，也是最實際的一點，就是自備行動電源與充電頭。相比依賴公共設備，自用尿袋的安全性始終最高。如果真的需要租借，也應選擇大型連鎖、管理較嚴謹的平台，避免使用來源不明或外觀異常的設備。