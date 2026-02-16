iPhone 17e 3月4日紐約發佈？ Apple Inc 蘋果公司剛剛向傳媒發出邀請函，確認將於 3 月 4 日（香港時間預計為晚上或深夜）舉行名為「Special Apple Experience」的特別活動！

與以往只在加州 Apple Park 舉行不同，今次活動地點遍布紐約、倫敦及上海，似乎規模不小。根據外媒《9to5Mac》分析，這次活動的主角極大機會就是原定傳聞於 2.29 發表的 iPhone 17e。大家一直期待的平價「神機」終於要來了嗎？這次不用「Event」而用「Experience」這個字眼，是否暗示會有更強的現場互動或 AI 體驗？



首部動態島入門蘋果手機｜iPhone 17e升級有誠意

早前網上曾傳出，iPhone 17e 原本傳聞會於 2 月19 日突擊發佈，但考慮到當日正值農曆新年，iPhone 17在中國也賣得非常好，所以日子方面是被受質疑，但對於「下個Apple活動就是iPhone 17e了！」這個想法是眾所周知的。現在，雖然時間稍為推遲，但流出的規格依然令人相當興奮，如果傳聞屬實，這部新機的升級相當有誠意。

看新機首要是外觀，iPhone 17e 將使用「動態島」（Dynamic Island）藥丸型穿孔屏，自此全線iPhone終於與「M 字額」瀏海屏道別。

Magsafe 終於降臨入門款iPhone

上一代最被人詬病的就是磁吸充電作為一部iPhone來說，規格並不完整；今次 iPhone 17e 傳聞將會真正支援 MagSafe 磁吸充電，並支援最高 25W 無線快充。對於早已買了一大堆 MagSafe 配件的用家來說，這絕對是決定換機的關鍵！

今次 iPhone 17e 傳聞會重新加入 MagSafe 磁吸充電，支援最高 25W 無線快充。

單鏡頭都有 4800 萬像素？

雖然定位是入門機，據報 iPhone 17e 將搭載 4,800 萬像素單鏡頭。你可能會問：「單鏡夠用嗎？」別忘了現在 Apple 的演算法可以利用高像素進行 2x 光學變焦裁切，日常影相、人像模式基本上都能應付自如，甚至比舊款雙鏡機更實用。

雖然定位是入門機，據報 iPhone 17e 將搭載 4,800 萬像素單鏡頭。

價錢維持不變｜效能卻直迫旗艦機？

最驚喜的是處理器！傳聞新機將搭載 A19 晶片（雖然可能是 GPU 核心較少的版本）及 8GB RAM，那將會是一部完整支援 Apple Intelligence 的手機；用入門價錢玩到最新的 Apple AI，這才是這部機最大的殺手鐧吧？

據稱 iPhone 17e 將搭載閹割版的 A19 晶片

講到最後，當然是價錢啦！目前的預測是 iPhone 17e 將會維持上一代的定價策略，美金售價約 $599 起（HKD $5,099起）。如果這個價錢能買到 A19 晶片、Apple 自研 C1X 5G 晶片帶來的極速連線，那真的是非常吸引的入門手機。

預測 iPhone 17e 將會維持iPhone 16e的定價策略，美金售價約 $599 起（HKD $5,099起）

活動資訊

舉行日期： 2026 年 3 月 4 日

舉行地點： 紐約、倫敦、上海（分區舉行）

香港時間： 待定（通常為晚上或深夜）

iPhone 17e 傳聞規格功能表