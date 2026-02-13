iOS 27有4大升級　Siri結合AI是重點　1功能iPhone 18 Pro獨佔？

蘋果計劃在2026年6月舉行的全球開發者大會上正式推出iOS 27測試版。



按照以往的產品節奏，2026年9月亮相的iPhone 18 Pro系列將會出廠預裝iOS 27正式版系統，這次更新被外界視為蘋果AI戰略的關鍵轉折點，其升級重點主要集中在四個核心維度。

1. Siri的進化

iOS 27將包含一個功能完備的Siri聊天機器人，用戶可以與其進行深度的自然語言對話。這意味着Siri的交互體驗將更接近OpenAI的ChatGPT或Google的Gemini。

此外，該系統可能還會集成一部分個性化Siri功能，例如精準的屏幕內容感知、強大的上下文理解能力以及複雜的跨應用任務調度。

2. Apple Intelligence新功能

蘋果與Google的合作將進一步開花結果，雙方此前已宣佈Gemini將助力iOS實現更多人工智能特性，這些功能極大概率會在iOS 27上分批上線。

例如，AI能力將被引入到蘋果原生的日曆應用中，而Apple Health+訂閲服務也將包含基於個性化AI算法提供的健康與健身建議。

3. 衛星通信技術也將迎來新突破

iOS 27將正式支援5G衛星網路連接，讓手機在失去地面信號時依然能夠訪問網絡。不過可能受限於硬件門檻，這一前沿功能可能僅限於配備了蘋果下一代，自研C2調制解調器的iPhone 18 Pro機型使用。

4. 提升流暢度和穩定性

當年的Mac OS X Snow Leopard介面就是簡潔好用。（Apple）

最後在系統底層優化上，多方報道顯示，iOS 27的開發理念將類似於當年的Mac OS X Snow Leopard。這意味着在UI界面設計上不會進行大刀闊斧的改動，蘋果的升級重心將回歸本質，通過大規模修復錯誤來顯著提升系統的流暢度與運行穩定性。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】