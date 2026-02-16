iOS 26.３ 電量測試｜一口氣修復了多達37個安全漏洞，同時加入7大新功能，包括更方便把資料由 iPhone 轉到 Android。同時，YouTube@iAppleBytes 亦針對 6 款升級了 iOS 26.3的 iPhone 測試電池續航力。



iOS 26.3 更新重點

iOS 26.3最重要是更新是修復了多達37個安全漏洞，同時推出了多個新功能。過往 iPhone 轉 Android，要裝第三方 App、逐樣揀資料，過程又慢又易出錯。iOS 26.3 今次加入全新轉移方式，做法相當直接，只要將 iPhone 同 Android 手機放近，就可以即時啟動資料轉移流程。

iOS 26.3 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，6款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 26.3 版本下電池使用情況。

測試發現，今次對部分的 iPhone 續航力影響非常大，特別是 iPhone 16 續航力跌了超過一小時。不過，由於今次復了多達37個安全漏洞，用家也值得考慮盡快更新。