寶可夢Fans打造末日儲備箱　GameBoy起全世代Pokemon遊戲代替糧食

寶可夢Fans打造末日儲備箱｜一提到為末日準備，一般人首先想到的是糧食、清潔的食水與急救用品。然而，在一眾強調物資儲備的清單之外，有玩家提出截然不同的觀點，一名寶可夢愛好者近日公開其自製「末日儲備箱」，內容並非罐頭與乾糧，而是橫跨多個世代的寶可夢主機與遊戲收藏，迅速在玩家社群掀起熱議。



軍規級防護只為留低Pokemon完整世代

這個被命名為「PokéPak」的儲備箱，核心是一個專業級防護箱。該玩家選用高耐用度設計的硬殼收納箱，具備防水、防震與耐衝擊能力，足以應付極端環境。從選材可見，其並非單純展示收藏，而是認真思考在災難情境下如何確保內容物完整保存。

打開箱內，馬上看到陳列的是自初代掌機年代起的寶可夢系列主機與卡帶。由早期的 Game Boy 世代，到後續不同版本的掌上型裝置與家用主機，系統排列整齊，形成一條橫跨二十多年的遊戲演進軌跡。

從初代火紅葉綠到最新世代

遊戲方面，收藏涵蓋歷代正統寶可夢作品，從九十年代初的初代版本開始，逐步延伸至最新世代作品。這意味著從最早期的關都地區冒險，到近年開放世界的革新玩法，玩家所經歷的成長與回憶皆被妥善保留。

這種跨世代的整理，不僅保存遊戲本身，更保存一整段屬於千禧世代與 Z 世代的共同文化記憶。對許多香港玩家而言，童年時期於M記或公園交換寶可夢和對戰的回憶，正是遊戲文化的重要組成部分。

細節設計，從傳輸線到通信進化皆有安排

PokéPak 之所以引發關注，並不單因收藏數量龐大，而在於細節安排極具巧思。所有充電線材與傳輸裝置均分類收納，部分更以精靈球造型盒保存。包括早期 Game Boy 所需的通信線材，亦一併納入，確保即使在沒有網絡環境的情況下，仍能進行交換與進化。

末日不只自救，寶可夢也要救？

該玩家在分享計畫時表示，若末日真的發生，他希望自己捕捉過的每一隻寶可夢都能被保存下來。對許多玩家而言，寶可夢不只是角色，而是伴隨成長的記憶載體。每一次升級、每一場道館戰，皆代表某段人生階段。