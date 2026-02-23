回南天｜消委抽濕機選購貼士+7大抽濕機使用禁忌｜農曆新年過後，又是春暖花開的回南天，不單濕冷天氣難耐、更要面對牆壁浸水、乾衣困難、影響入睡等問題。馬上來了解抽濕機使用的7大禁忌，並送上消委會最updated的14款抽濕機性能評測，如果你還未／準備購買抽濕機，或者覺得家中那部抽濕機不夠力，就要留意以下的選購及使用分享了！



天文台預測（香港九天天氣預報連結），偏東氣流會在未來數日持續影響華南沿岸，香港天氣大致多雲且較為潮濕，又是抽濕機出動的時候。

香港九天天氣預報截圖

回南天開抽濕機，窗戶應該開還是關？

很多人開抽濕機時擔心空氣不流逍，都會將窗戶打開保持通風，但其實並不全對。因為緊閉門窗才能形成密閉空間，否則抽濕機超出負荷，完全達不到乾爽效果。貼士是抽那處就關那處，比如先抽客廳，就開房窗；等客廳感到有效果了，就到房間繼續抽，這樣效率最高也更慳電。

回南天開抽濕機，窗戶應該開還是關？

抽濕機擺放位置有秘訣嗎？

你是否習慣將抽濕機貼牆放？這絕對是大錯特錯！靠牆擺放的抽濕效果最差。強烈建議將抽濕機放在房間正中央，讓乾燥空氣均勻擴散到每個角落。如果想更慳電、抽濕速度更快，記得配搭電風扇同步使用、效果更佳！

抽濕機擺放位置有秘訣嗎？

即睇抽濕機7大使用禁忌🔽

消委會建議選購那種抽濕機？

想買新機但不知從何入手？消委會測試顯示，就算同為1級能源效益，而且聲稱抽濕量相若的抽濕機，但測試所得的抽濕能源效率之間竟差50%。建議大家選購時，除了看抽濕量是否適合家居面積，還要留意盛水器容量，買大一點就不必頻密倒水。另外，一定要選配備360度活動腳輪的款式，在家中推來推去真的方便很多。如果想買附帶HEPA空氣淨化功能的型號，切記要計算日後更換濾網的成本！

還可參考以下消委會 14 款抽濕機評測

