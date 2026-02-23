一換一2026｜AVATR 07豪華純電SUV抵港打造科技座艙早鳥價29.98萬

AVATR 07豪華純電SUV抵港｜豪華純電動車品牌 AVATR（阿維塔）繼旗艦型號 AVATR 11 後，將都市豪華中型 SUV AVATR 07 正式進駐香港市場，並率先於九龍灣旗艦陳列室展出。新車從外觀設計、智能座艙到動力架構均展現了品牌對於未來出行的詮釋。新車共提供兩個版本，包括後驅版以及 Ultra 四驅版，並更同時推出早鳥優惠。



AVATR 07豪華純電SUV抵港，為掌握本年一換一的最後機會快出手！

AVATR 07 動力性能與電池技術表現如何？

AVATR 07 在動力配置方面展現出極具優勢的數據表現，Ultra 四驅版搭載雙電機系統，最大馬力達到 440kw，最大扭力高達 645Nm，使其由靜止加速至時速一百公里僅需 3.9 秒，展現出跑車級別的爆發力。至於追求實用與效率的後驅版本，亦具備 252kw 最大馬力與 365Nm 最大扭力，0－100加速時間為 6.8s，足以應付都市通勤與高速巡航的各種需求。

AVATR 07豪華純電SUV 正式抵港

另外，新車採用了 82.16kWh 的寧德時代神行超充電池，它具備卓越的補能效率，從 30% 充電至 80% 僅需約 10 分鐘，大幅縮短了用家在充電站的等待時間。在續航能力上，後驅版與 Ultra 四驅版在 NEDC 標準下分別具備 575km 及 545km 的續航里程，提供了穩定的續航信心。此外，Ultra 四驅版更配備了太行智控底盤，結合空氣懸掛系統與連續減震控制功能，能根據路況自動調節車身高度與阻尼感，確保行車的舒適度與穩定性。

AVATR 07豪華純電SUV 正式抵港

內飾設計與智能科技亮點？

踏入座艙，AVATR 07 採用了名為未來環擁座艙的設計理念，旨在透過多感官的融合提供豪華體驗。最引人注目的科技配備莫過於其業內首創的四屏聯動系統，其中包括橫跨主副駕視野的 35.4 吋 4K 全景環迴屏幕，配合 15.6 吋懸浮式中控屏幕。若選配全天候高清電子外後視鏡，則會增加兩組 6.7 吋高清屏幕，形成沉浸式的數碼視覺環境。車內更配置了 2,854 mm 的超長貫穿式光學氣氛燈組，光線能隨音樂律動，充滿科技氣息。

Ultra 四驅版配置了頂級 Meridian 音響系統，全車共設有 25 個喇叭，輸出功率高達 2,016W，並特別在駕駛座頭枕加入獨立聲場，平衡了音響享受與通話私隱。座艙內飾大量採用 NAPPA 真皮與麂皮材質，前排更配備了雙零重力座椅，支援 16 向電動調校、通風、加熱及 8 點按摩功能。安全性方面，新車搭載了由 1 個毫米波雷達、11 個高清鏡頭及 12 個超聲波雷達組成的智能輔助駕駛系統，提供包括前方碰撞預警、自動緊急煞車及盲點偵測等全方位保障。

售價詳情與早鳥購車優惠？

AVATR 07 後驅版的一換一原價零售價為 $329,800，而性能更強勁的 AVATR 07 Ultra 四驅版則定於 $399,800。為了慶祝新車正式登陸香港，代理商推出了早鳥優惠期限定福利，凡於指定期間內訂購的客戶，可享有港幣三萬元的折扣優惠。

折實後，AVATR 07 後驅版的一換一售價下調至 $299,800，而 Ultra 四驅版則為 $369,800。目前公布的計畫，首批新車預計將於 2026 年三月內開始陸續交付予本港用戶。