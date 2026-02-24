Apple 將於 2026 年 3 月 4 日舉行春季發佈會，除了備受關注的平價手機 iPhone 17e 之外，MacBook系列傳聞也開始在果迷間傳開，甚至連專業用戶喜愛的 Studio Display 亦準備迎來規格升級。看來發布會將會一口氣推出多款新品，包括手機﹑電腦﹑平板。



代碼揭露三款新品

根據 Macworld 編輯 Filipe Espósito 從 macOS 26.3 原始碼中的最新發現，系統內部埋藏了三組尚未發表的新產品代號：J700、J427 以及 J527。這些編號與 Bloomberg 記者 Mark Gurman 早前的爆料方向高度吻合。隨著發布會時間敲定，這三款內部代號分別對應的平價版 MacBook、第二代 Studio Display 以及高階款 32 吋顯示器。

平價版 MacBook 跳出 M 系列框架改用 A18 Pro

在 Mac 產品線上，最令人驚喜的可能是平價版MacBook。與 MacBook Air 或 MacBook Pro 不同，這款新機型定位更加入門，旨在填補更低價位的市場真空，讓人聯想起當年極致輕薄的 12 吋 Intel 版 MacBook。然而，最核心的變動在於處理器。傳聞這款新機將打破慣例，不採用專為電腦設計的 M 系列晶片，轉而搭載源自 iPhone 16 Pro 的 A18 Pro 晶片。

iPhone 17e 進化：動態島下放與 A19 晶片加持

手機方面，iPhone 17e 作為 iPhone 16e 的後繼機型，將成為入門市場的新寵兒。外觀上，新機預計保留 6.1 吋螢幕與黑白雙色選擇，但視覺設計上有望迎來重大改變。有消息指，Apple 打算取消沿用多年的「瀏海」設計，將「動態島」（Dynamic Island）下放至這款平價型號，使其外觀更貼近旗艦系列。

效能上，iPhone 17e 將搭載與標準版 iPhone 17 相同的 A19 晶片，這款採用 N3P 三納米製程的處理器，比 A18 在性能上提升了 5% 至 10%。不過，為了拉開與高階機的距離，17e 可能會使用降頻版晶片，並維持 8GB RAM。此外，新機預計將補回 iPhone 16e 缺失的 MagSafe 磁吸功能，將無線充電速度提升至 15W。雖然螢幕依然受限於 60Hz 刷新率且不支援常亮顯示，但對於追求性價比的用戶來說，599 美元的售價依然極具吸引力。

Studio Display 世代更替：Mini-LED 與 120Hz 高刷登場

對於專業設計及行政用戶，Studio Display 的更新同樣具備指標性。根據流出的資料，第二代 Studio Display（代號 J427）將維持 27 吋黃金尺寸，但在顯示技術上有質的飛躍。新一代螢幕預計引入 Mini-LED 背光技術，支援 HDR 功能，這意味著其對比度與最高亮度將遠超現行型號。更令玩家與創意人興奮的是，更新率可能提升至 90Hz 甚至 120Hz，讓作業介面操作更加流暢。

此外，為了支持更高階的顯示運算與相機功能，Studio Display 二代傳出將內置 A19 或 A19 Pro 晶片，取代目前的 A13 Bionic。至於另一款代號為 J527 的產品，外界推測是定位更高、配備 32 吋大面板的高階版本，旨在滿足對螢幕面積有極高要求的專業人士。