小米17 Ultra深評測　最薄機身竟藏2億無級純光學變焦黑科技

一年兩代的Ultra，實力究竟幾何？從小米10 Ultra算起，這已經是Ultra系列的第七代產品。



距離上一代Ultra發布，僅過去了大約10個月——這是Ultra系列史上首次一年兩代。要知道，Ultra機型往年基本在2月亮相，而在25年，小米成了全行業動作最快的那一家。

相比17 Pro系列引入的妙享背屏這種外顯式創新，Ultra依舊延續了更為傳統的設計語言：熟悉的大圓環模組、偏向穩重的整體觀感，甚至在鏡頭數量上，看起來還有所「精簡」。

+ 7

在15 Ultra上，小米曾同時配備70mm與100mm兩顆長焦鏡頭，而到了17 Ultra，卻只保留了一顆潛望長焦。

這顆潛望長焦採用了全新的光學結構設計，通過調節光線在鏡組內部的折射路徑，實現3.2×到4.3×的無級純光學變焦。換句話說，這是一次「一底多焦」的思路革新。

用一顆尺寸更大、堆料更猛的傳感器，覆蓋原本需要多顆鏡頭才能完成的焦段範圍，在寸土寸金的手機內部空間裏，換來了更高的畫質上限。

這枚鏡頭採用三組八片的複雜結構，其中兩組為浮動鏡組。在75mm到100mm的核心焦段區間內，任意焦段均為原生光學成像，無裁切、無插值。

長焦如此激進，主攝並未讓步。17 Ultra的主攝依舊是一顆1吋超大底，並引入了最新的LOFIC技術，在動態範圍上大幅躍升，同時支持目前行業中唯一的LOFIC 4K 60幀視頻拍攝。

在傳統的外表之下，小米用一整套更偏向專業的影像架構重構設計為我們帶來新一代的17 Ultra，究竟這一代產品有什麼創新和突破，我們一起來實際體驗一下吧。

這台手機帶來的驚喜，遠不止參數表能概括。接下來，我們就一步步來看看，小米當下這台頂級的影像旗艦，究竟能交出怎樣的答卷。

1. 外觀：全新星空綠配色，近看才有味

我們這次收到了小米17 Ultra本體以及專業攝影師套裝，我們先來看看手機本體。

本次來到我們評測室的，是小米的Ultra首次的全新配色「星空綠」，在遠看時，顯得非常收斂沉穩，不花哨；但走近細看，便能發現這款配色的全新設計：後蓋覆蓋了大量微小的礦石顆粒，營造出如星空般璀璨的整體氛圍，細觀之下更呈現出閃爍的質感。

+ 6

在相機Deco的設計方面，這次仍然是保留上代的大圓環設計，但經過微調，不僅整個圓環小型化，直徑縮小，位置也進行了上移，留下了大的空間位置給手部握持，在日常使用中更不容易碰到相機Deco。

同時更小的Deco還能更好地降低其作為影像旗艦對用戶產生的心理壓力，能夠正常地作為一款普通旗艦去使用。

左上方依舊是熟悉的橫置Ultra銘牌，做工更加精緻。

中框的厚度為8.29mm，是小米歷代Ultra最薄的一款，握持起來更加舒適。

按鍵方面這次進行了全面的創新，音量鍵更換成了兩個小圓點並且彼此獨立，電源鍵做了縮短變厚，確認感更強，距離底部約為9.2cm，位置還算合理。

頂部除天線以外沒有任何開孔，頂部揚聲器內置在屏幕下方，與底部揚聲器組成立體聲雙揚

並且支持空間音頻。

底部是揚聲器、Type-C接口、MIC口、SIM卡插槽。這次的Type-C接口為USB 3.2 Gen2，理論速率最高可達到10Gbps。

來到正面，作為一款影像旗艦，強悍的屏幕硬件素質絕對必不可少，小米17 Ultra上的這塊屏幕與小米17 Pro Max一致，6.9吋的1.5K大直屏，最高亮度可達3500nits，17 Pro Max上的M10體系以及新型紅色發光主材均被完美繼承。

不用多說，小米獨佔的超級像素屏幕排列方式也依然在，在屏幕觀感上對比上代2K屏幕的細膩程度也毫不遜色。

雖然機身充電最高只支持90W，但隨機附帶的充電套裝為100W，能夠正常開啟90W的充電模式。

影像套裝的主體是手機殼與握持手柄。

握持手柄本體擁有2000mAh的額外供電電池，支持最高5W的供電和15W的充電速度。

裝上手機殼的狀態。

整機安裝狀態。

左側大旋鈕用於調整EV，快門支持半按對焦，全按拍攝，快門下方的撥杆用於調整焦距，右側的按鈕則適用於視頻拍攝。

面朝屏幕的一方還有專門用於握持時放置大拇指的位置，讓拍攝更加輕鬆。

相機上的環可以拆卸，可以更換為67mm的濾鏡環。

2. 影像：革命性的光學變焦技術，長焦隨意構圖的時代終於來了

影像無疑是這塊機器最令人期待的部分。作為最早發布的年度Ultra超旗艦，小米 17 Ultra 能在影像上帶來怎樣的突破，自然也是本次評測的核心看點。

在上一代小米15 Ultra上，小米就已經明確提出：通過更強的傳感器規格與更先進的光學設計，去追求純淨、真實的夜景影像。而到了小米17 Ultra，這一影像理念被進一步放大，夜景能力也迎來了全面躍升。

首先來看主攝。

傳感器尺寸依舊是熟悉的1吋，但「規格未變」並不意味着「體驗延續」。這顆主攝被正式命名為光影獵人1050L，其中的「L」，正是代指LOFIC技術，也是其最大變化的核心。

在LOFIC的加持下，這顆主攝的動態範圍相比上代實現了近20倍的提升，即便面對強逆光或極端明暗反差的場景，也能保持完整、穩定的畫面訊息。

如果說主攝的提升已經足夠明顯，那麼長焦部分，則可以用「革命性」來形容。

以往手機長焦始終繞不開一個現實問題：大底中焦與大底長焦難以兼得。即便是在小米15 Ultra上，也需要額外加入一顆獨立的70mm長焦，來彌補中焦段的成像需求。

而在小米17 Ultra上，這個問題則被徹底解決了。

這顆2億像素潛望長焦，採用1/1.4吋大底，並配合三組八片的複雜鏡組設計，其中兩組為浮動鏡組。通過精密的光學調節，它能夠在75mm到100mm的焦段區間內實現無級連續變焦，且任意焦段均為純光學成像，無裁切、無畫質損失。

無論是中焦的構圖，還是長焦的遠景拍攝，都可以在一顆高質量無裁切的鏡頭下完成。

+ 8

從某種意義上來說，這枚鏡頭的出現，讓手機長焦邁入了一個全新的階段。

接下來，我們就通過實際樣張，來看看它們在真實拍攝中的表現。

首先來看看影像手機最在意的人像模式的表現，小米17 Ultra背景虛化自然，人像主體突出，細節部分非常真實，模特臉部的斑點雀斑都得到了完整的保留。髮絲裁切的也非常精細，再加上經典的徠卡冷豔味道，可以說這是人像表現最好的一代小米Ultra作品。

這代小米17 Ultra被稱為「新一代夜神」，果然有其強悍之處，在極暗環境中，畫面不僅極為明亮，景物的細節也表現的非常清晰。

在極暗環境下，人眼已完全無法視物，而小米17 Ultra的夜景拍攝能力依然遠超於人眼。

3. 續航：6800mAh大電池，米系Ultra最強續航

續航方面，這次的小米17 Ultra也是做到了影像旗艦的天花板。

在歷代小米Ultra最為輕薄的基礎上，將電池容量做到6800mAh，相比上代提升了800mAh。

依靠新一代的球形硅負極材料，帶來了行業領先的16%的硅含量，電池能量密度做到了882Wh/L。

+ 3

我們使用續航評分App「電池狗狗」的測試中，100～20%能做到10小時25分，若是配上相機套裝帶來的額外2000mAh電池，續航還能再漲1/3。

而在充電方面，這次90W有線+50w無線的充電方案，最高充電速度與上代保持了一致。

這次小米17 Ultra配備了一顆澎湃P3智能快充晶片，可以動態調整充電功率，保證安全高效。

此外，小米17 Ultra還兼容支持了90W的PPS通用快充協議，在使用其他符合PPS標準的充電頭都能快速補電。

在充電測試中，我們從電量剩餘1%，開啟極速充電模式，開始充電。

依然是小米充電協議的四倍壓充電，最高充電速度達到了75W，不過維持的時間並不長，在1分40秒便回落到55W。

隨後一直到16分，功率波動變化比較劇烈，但普遍維持在50W以上。

在17分鐘降低到45W的水平，持續3分鐘後開始降低到35W，簡單維持了1分鐘後就進行了持續性的降流，一直到45分鐘，充電電壓降低為5V，開始最後的涓流充電。

最後在55分鐘停止充電。

最終充電速度如圖所示，5分鐘充入18%，10分鐘充入35%，20分鐘充入65%，半小時充入86%，55分鐘充滿100%。

4. 遊戲：崩鐵滿幀，無需質疑的超強

小米17 Ultra上的理論性能其實也沒必要說太多，Snapdragon 8 Elite Gen 5、lpddr5X、UFS4.1這三件套大家都有，沒必要說太多。

不過這次的散熱能力倒是提升非常多，小米17 Ultra上的散熱模組使用了雙路自驅環形冷泵，為散熱液體實現了定向流通，防止熱量回流、加快冷泵循環。在同等厚度下相比上代導熱效率提升了高達50%。

而在我們的遊戲實測中也能看出來。

功耗方面則是不敢相信的2.62W，每幀能耗只有21.9mw，不敢相信的功耗表現，應該是我們測試過有史以來最低的。

背部最高温度為29.4度，不超過30度的狀態下非常舒適。

在我們的原神測試中也保持了這樣的性能表現，最高畫質模式下，平均幀數達到60FPS，穩幀指數0.2，1%LOW幀有52.1FPS。

功耗方面依然優秀，3.71W的平均功耗與61.9mW的每幀能耗，在Snapdragon 8 Elite Gen 5平台中也是相當上游的水準。

5. 總結：小米新一代影像旗艦標杆

這台提早兩個月來的Ultra，給出了超越我們預期的答卷，原先擔心Pro Max強悍的影像能力會影響到Ultra，甚至讓二者出現定位重疊，不過現在看來完全是多餘的，這款手機擁有其獨到之處的強悍能力。

影像層面，其革命性的2億像素無級純光學變焦潛望長焦，徹底解決了大底中焦與長焦難以兼得的行業痛點，配合LOFIC技術加持的1吋主攝與畫質出色的超廣角，構建了全焦段無短板的專業影像體系，讓手機攝影真正邁入「隨意構圖」的自由階段。

外觀設計上，全新星空綠配色兼具質感與辨識度，小型化相機Deco與歷代最薄機身的組合，有效降低了影像旗艦的使用壓力，讓其能更加作為一款日常手機使用，專業攝影師套裝的加入更讓其向專業影像設備靠攏。

旗艦的屏幕素質帶來的頂級的日常使用體驗與專業配置，1.5K的屏幕細膩程度依然超越原先的2k屏幕，同時更低的功耗也提供了持久的續航能力

性能同樣驚豔，第五代驍龍8至尊版三件套保障了全場景流暢體驗，雙路自驅環形冷泵散熱模組則實現了高性能、低功耗合二為一，即便面對如《崩壞：星穹鐵道》這樣的超高壓遊戲也能從容應對。

6800mAh超大電池搭配90W快充的組合，給出了極為強悍的續航能力與補電速度，通用PPS快充協議的支持更提升了使用便利性，額外的攝影套裝電池還能進一步拓展續航邊界。

小米近年來已穩固佔據高端市場，而此次推出的小米17 Ultra，則是在頂級旗艦基礎上進行的全新科技極致探索，從目前這台小米17 Ultra來看，成效顯著。

如果說選出一款目前手機影像領域中最全面、最極致，且毫無短板的完美產品，那麼小米17 Ultra無疑是當前這一階段的巔峰期間產品。

延伸閲讀：小米17 Ultra星空綠亮相！2億長焦大增35%？揭鏡頭背後驚人秘密（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】