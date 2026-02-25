微信新功能！沒網路也能傳檔案？免加好友、不壓縮畫質更可誇平台

微信於近日正式推出「面對面收照片和文件」功能。該功能基於點對點近場直連技術，支持在無網絡、無Wi-Fi、信號微弱等環境下完成傳輸，全程不經過雲端，不消耗移動數據流量，且保持原始畫質與文件完整性，無需雙方互為好友即可完成資料交換。



目前，該功能已全面覆蓋iOS與Android平台，無需安裝額外插件。用戶僅需通過微信內置的「掃一掃」功能即可快速啟用。

微信全新功能如何使用▼▼▼

具體操作步驟如下：

首先，在微信首頁點擊右上角加號，選擇「掃描」；

接着，點擊界面左下角「我的QR Code」；

再選擇「面對面收照片和檔案」選項；

待對方掃描該二維碼後，即可向你發送照片、視頻及各類文件。



傳輸過程中，兩台設備需保持在一米以內距離；若中途斷開，重新掃碼即可繼續傳輸。

據相關技術人員介紹，該功能在以下場景中尤為實用：

春節期間親友團聚、婚禮現場記錄、同學聚會留念等場合，可即時分享即拍即得的影像資料，避免建群繁瑣，杜絕畫質壓縮與流量負擔；

在iOS與Android設備之間進行近距離文件交換時，提供了一種系統無關、操作統一的快捷方案，有效填補跨平台無線傳輸的使用空白。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】