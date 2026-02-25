微信新功能！沒網路也能傳檔案？免加好友、不壓縮畫質更可誇平台
撰文：中關村在線
出版：更新：
微信於近日正式推出「面對面收照片和文件」功能。該功能基於點對點近場直連技術，支持在無網絡、無Wi-Fi、信號微弱等環境下完成傳輸，全程不經過雲端，不消耗移動數據流量，且保持原始畫質與文件完整性，無需雙方互為好友即可完成資料交換。
目前，該功能已全面覆蓋iOS與Android平台，無需安裝額外插件。用戶僅需通過微信內置的「掃一掃」功能即可快速啟用。
微信全新功能如何使用▼▼▼
具體操作步驟如下：
首先，在微信首頁點擊右上角加號，選擇「掃描」；
接着，點擊界面左下角「我的QR Code」；
再選擇「面對面收照片和檔案」選項；
待對方掃描該二維碼後，即可向你發送照片、視頻及各類文件。
傳輸過程中，兩台設備需保持在一米以內距離；若中途斷開，重新掃碼即可繼續傳輸。
據相關技術人員介紹，該功能在以下場景中尤為實用：
春節期間親友團聚、婚禮現場記錄、同學聚會留念等場合，可即時分享即拍即得的影像資料，避免建群繁瑣，杜絕畫質壓縮與流量負擔；
在iOS與Android設備之間進行近距離文件交換時，提供了一種系統無關、操作統一的快捷方案，有效填補跨平台無線傳輸的使用空白。
延伸閲讀：iPhone突然閃退無法開機？官方警告這習慣恐變磚！1招教你自救（點擊連結看全文）
+4
iPhone 10大隱藏使用貼士｜AirPods可操作影相 鬧鐘自定延遲時間科學盡頭是玄學？手機App通過AI相片演算法 實測6大功能求運程手機NFC竟是隱形間諜？國安部揭無感洩密真相 保平安必學這1招手機一招刪除垃圾檔案｜成日Lag？解放儲存空間 手機即變暢順專家警告別把ChatGPT當樹洞！5類資訊千萬別說 附私隱保護懶人包NFC新型騙局揭秘！手機碰一下存款就被轉走？一招設定教你保荷包
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】