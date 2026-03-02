小米17 Ultra深度旅拍實測｜Leica一吋2億像素長焦＋專業攝影旗艦

小米Xiaomi 17 Ultra 深度旅拍實測｜小米與徠卡深化「全球影像戰略合作」最新力作「小米Xiaomi 17 Ultra」，今代新機不僅是一次硬體規格升級，更是於光學、色彩科學及操作深度合作。記者在過去數個星期月中，攜帶這部香港版旗艦走訪了美國、日本及西班牙深度旅拍實測。從巴塞隆納的建築線條到東京街頭神韻，這款手機所展現出的影像敘事能力，確實讓人手機攝影有了全新的理解。



小米17 Ultra深度旅拍實測

機身設計與手感平衡專業影像與日常便攜

小米 17 Ultra 在外觀設計上與以往同樣更趨於專業相機，機身採用了全平坦設計配合微曲面中框，整機厚度控制 8.29mm，成為歷代 Ultra 系列中最薄的一款。輕薄感在握持時非常明顯，特別是對於一部內置了一英吋大底感光元件及機械光學長焦鏡頭的手機而言，其設計的進步令人驚喜。記者手上的黑色機身看起來獨特的奢華質感，而手感極佳，且有不錯的抗指紋表現。

新一代的專業攝影手柄套裝無疑是攝迷必同時入手的配件

為了進一步提升拍攝體驗，小米推出的專業攝影手柄套裝無疑是攝迷必同時入手的配件（早期購買小米17 Ultra手機隨機附送）。這套配件不僅提升有如傳統相機的手握感，加上內置的 2000mAh 大容量電池更可充當行動電源，解決了長時間拍攝的續航焦慮。手柄上的兩段式快門鍵、獨立錄影鍵以及可自定義的波輪，讓記者在旅途中進行街頭抓拍時，能夠以極快的反應速度捕捉瞬間，這種操作的儀式感與實用性，是觸控螢幕難以比擬的。

一英吋感光元件結合 LOFIC 技術提升動態範圍

Xiaomi 17 Ultra 主鏡頭配備了 5000 萬像素的Leica 一英吋超動態相機，搭載全新的光影獵人 1050L 感光元件，並首次引入了 LOFIC HDR 技術。透過專門的感光元件捕捉溢出電荷，顯著提升了感光元件的飽和容量。在西班牙明媚陽光與強烈陰影交織的環境下實測，主鏡頭展現出了極其深厚的動態範圍，無論是高光區域的雲層紋理，還是建築物暗部的石材細節，都能得到自然且層次豐富的呈現，色彩還原既不過於艷麗，亦不顯平淡。

新機內置不同好玩濾鏡之外，還加入不少拍攝場景，如「剪影」、「舞台」、「煙火」及「火焰」，在不同的場景使用下，可以令影像的效果更有魅力。

拍攝時有不同的場景選擇

利用「繁花如夢」的濾鏡拍攝時，有如Leica M9的效果。

設定為「剪影」的場景時，在夕陽的大背光下，可以拍攝出人物更為突出的剪影效果。

設定為「火焰」時，明顯色溫更暖、更突出本體detail細節。

與此同時，Leica Summilux 光學鏡頭的加入，透過 1G+6P 的混合透鏡結構及精密的鍍膜工藝，有效抑制了夜間拍攝時容易出現的鬼影與眩光。記者在東京的繁華夜色中拍攝，霓虹燈光下的畫面極其純淨，邊緣解析度維持在高水平，展現出光學素質帶來的硬實力。Leica經典與Leica生動兩種影調模式，無需繁瑣的後期調色，就能拍出具有濃厚德味的藝術攝影作品。

二億像素長焦鏡頭畫質提升

長焦段的突破是本次評測的另一大重點。Xiaomi 17 Ultra 最新 2 億像素Leica長焦相機，並具備 75mm 至 100mm 的機械光學變焦功能，手機能夠實現無損的畫質輸出。記者在美國、東京及巴塞不同景點拍攝，利用其長焦能力，捕捉到了遠處細節。影像清晰度即便是在極限焦段下，依然保持著極高的銳度與色彩一致性。

長焦微距試拍

長焦微距試拍

長焦微距試拍

8.4倍長焦拍攝時小貓的毛髮非常細緻

這枚長焦鏡頭更獲得了Leica APO 專業認證，這在手機鏡頭中極為罕見。意味著鏡頭能從光學源頭解決色差問題，消除色彩邊緣出現的色散現象（俗稱紫邊）。在拍攝高對比度的花卉或逆光下的人像時，畫面的邊緣過渡極其乾淨。此外，長焦鏡頭支援 30 厘米的近距離微距拍攝，在拍攝美食或靜物時，其自然的景深虛化效果與焦內銳利感，讓手機攝影也能擁有專業微單相機的質感。

黑白人像拍攝

充滿Leica風味的黑白照

充滿Leica風味的黑白照

充滿Leica風味的黑白照

充滿Leica風味的黑白人像景

濾鏡「漂棕」

人像拍攝試拍

人像拍攝試拍

人像拍攝試拍

東京街頭試拍

在動態影像方面，小米 17 Ultra 同樣展現出野心，它支援最高 8K 30fps 以及 4K 120fps 的錄影功能，特別是在 4K 解析度下，使用者可以開啟 Dolby Vision 杜比視界編碼進行拍攝。4K 120fps 的高影格率不僅讓畫面流暢度大增，更為後期製作提供了巨大的慢動作創作空間。手機更支援 ACES 標準的 4K 120fps Log 錄影，提供了極大的後期色彩調校空間。

驍龍 8 Elite 處理器高效能負載下表現出眾

拋開影像不談，小米Xiaomi 17 Ultra 在性能表現上同樣屬於頂點。它搭載了採用 3nm製程的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台，輔以 16GB LPDDR5X 記憶體與最高 1TB UFS 4.1 儲存空間。在安兔兔AnTuTu效能跑分測試中，這台機器取得了近 291 萬分的高分。在實際遊戲測試中，以《原神》作為測試標準，將所有畫質選項調至最高並設定為 60fps。在長達一小時的遊戲過程中，畫面幀率表現極其平穩，完全沒有出現降頻或卡頓現象。這歸功於手機內置的 3D 雙迴道 IceLoop 冰封散熱系統，其仿生蒸氣室設計能有效引導液體流動，進行主動熱量管理，確保手機在高負載下依然能維持穩定運作而不燙手。

6000mAh 大容量電池的續航表現不俗

螢幕素質方面，小米Xiaomi 17 Ultra 配備了 6.9 吋的 Xiaomi Hyper RGB OLED 螢幕，具備 2K 等級的解析度與 3500 nits 的多場景峰值亮度。即使是在巴塞隆納的正午烈日下，螢幕顯示依然清晰可見，這對於戶外取景拍攝至關重要。1-120Hz LTPO 調頻技術則在保證流暢度的同時，兼顧了電力消耗。至於續航力方面，內置的 6000mAh電池加入了高達 16% 的矽含量，大幅提升了能量密度。每日在巴塞高強度的旅遊拍攝模式下，一天一充綽綽有餘。搭配 90W 有線快充與 50W 無線快充，隨時都能快速補足電力。

綜合而言，Xiaomi 17 Ultra 是一部在影像上極具侵略性，而在設計與效能上又顯得成熟圓潤的旗艦作品。它不僅滿足了攝影愛好者對於極致畫質與專業操作的追求，更在遊戲、續航與日常握持手感之間找到了絕佳的平衡點。對於尋求頂級流動影像體驗的用戶來說，這無疑是 2026 年最值得入手的旗艦手機之一。

小米17 Ultra深度旅拍實測後，發現以九千餘元的手機來說，可媲美幾萬元的專業級相機。

Xiaomi 17 Ultra 香港售價：$9,299（16+512GB）、$9,999（16+512GB）

限時購買贈品（3月2日至3月5日）：獲贈Xiaomi Tag白色、獲贈 Xiaomi 17 Ultra 專業攝影套裝、以優惠價港幣$399購買Xiaomi 17 Ultra 輕薄攝影套裝

