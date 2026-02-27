Sony WF-1000XM6 AirPods Pro 3 真無線耳機升級對決｜等了3年、索尼終於推出XM6入耳式真無線藍牙耳機，它究竟有沒有改善被嚴重批評的通話水準？降噪能力又是否真的更勝蘋果 AirPods Pro 3？記者帶了以上兩款耳機在香港街頭進行實測對決。為正考慮升級或者購買新耳機的朋友，剖析兩者的優劣與購買貼士。



外觀設計與佩戴舒適度比較：哪款更適合長時間使用？

雖然有報告指耳機不宜長戴（相關連結：塑膠的不害物質有可能對健康做成傷害），但佩戴舒適度依然是選購的一大關鍵。Sony WF-1000XM6 耳機本體改成偏身（但厚度增加了）設計，表面採用了摩擦力較大的啞面設計，相較上一代更不容易滑手，戴上耳很舒服貼耳。充電盒的鉸位改用了金屬材質，大大提升了耐用度，且充電盒同樣支援無綫充電。

在佩戴感上，XM6 特意增加了一道坑紋，巧妙地讓耳朵軟骨安放在凹位，減少了壓迫感 。然而，若單純比較極致的無負擔舒適度，AirPods Pro 3 的半入耳式設計在耳朵的壓力分佈上依然表現得更為輕巧。如果你是追求長時間無感佩戴的用家，AirPods Pro 3 可能會更具優勢。

除了佩帶感，上代XM5有個出名的設計小失誤，沒有用家沒有長指甲，有點難以從由充電盒取出耳機，XM6已改善解決問題，取用超流暢。

XM6 使用記憶形態耳棉，隔音能力更高，不過有網民表示戴太耐會耳仔痕，不及AirPods Pro 3 那類光滑面的耳膠舒適。

街頭實測主動降噪（ANC）表現：隔音效能大比拼

我們把測試場景轉移到港鐵車廂及旺角街頭。在交通燈位，Sony WF-1000XM6 並沒有任何斷線情況。它亦展現了頂級的主動降噪實力，尤其是對中高頻噪音的消除有顯著進步，與 AirPods Pro 3 水準相約，但後者有個優點，就是展現了極快的環境適應能力，對於突發噪音的偵測和處理非常迅速且自然 。抗風噪方面XM6一樣出色，在室外有風吹過的環境下，大幅度改善了以往容易聽到的刺耳風聲。

在交通燈位，Sony WF-1000XM6 並沒有任何斷線情況

警告各位不要以為別人戴了耳機就大聲講人壞話，分分鐘開了「通透模式」聽得一清二楚😂 XM6的「通透模式」比XM5有極度提升，甚至比Pro 3更自然，感覺就如沒有戴耳機一樣，不用脫下耳機，都可以聽到四圍的聲音。

XM6的「通透模式」比XM5有極度提升，甚至比Pro 3更自然，感覺就如沒有戴耳機一樣，不用脫下耳機，都可以聽到四圍的聲音。

音質及通話質素對比：高解析度音訊與人聲表現

對於音樂愛好者來說，音質才是耳機的靈魂所在。透過實測對比，Sony WF-1000XM6 的音場明顯變得更加廣闊，分析力也有所提升，能夠清晰分辨出背景樂器與細節。在聆聽流行曲時，XM6 的人聲表現更為靠前，聲音圓潤且具感染力。相對之下，AirPods Pro 3 的低頻雖然有加重，但有時會略顯不自然，人聲的位置也相對較後。

Sony WF-1000XM6 的音場明顯變得更加廣闊，分析力也有所提升。

通話質素方面，XM6 增加了麥克風數量並強化了通訊天線，並在每邊耳機加多1個收音咪，在信號穩定度與收音清晰度都比上一代XM5有了長足的進步，在嘈雜的街頭通話也達到了令人滿意的水平。不過如果要非常嚴格的評分，通話方面始終是AirPods Pro 3的人聲更自然，少了XM6那種人聲有明顯過濾加工的聽感。

通話質素方面，XM6 增加了麥克風數量並強化了通訊天線，並在每邊耳機加多1個收音咪，在信號穩定度與收音清晰度都比上一代XM5有了長足的進步。

介面使用方便程度

雖然XM6相對應的iOS App Sound Connect 提供更多細節調音，更聰明地利用iPhone的「動態島」， 一點即開設定介面，但始終也不及「親生仔」AirPods Pro 3般，直接原生於iOS界面內就手。而且，講到連接速度也是Pro 3更敏感，拿出耳機盒一刻已連線了。

XM6相對應的iOS App Sound Connect 提供更多細節調音

但始終也不及「親生仔」AirPods Pro 3般，直接原生於iOS界面內就手。

是否值得升級購買？

Sony WF-1000XM6 香港建議零售價為 $2599。總結來說，如果你十分看重音場解析力、降噪效能以及個性化的音樂捷徑體驗，Sony WF-1000XM6 絕對是一次充滿誠意的升級。

如果你是XM5用家，且舊機已用了2、3年，就真的值得馬上升級。若你是 Apple 系統的重度用家，且首要考慮佩戴的絕對舒適度與環境音自然過渡，AirPods Pro 3 依然是信心之選。

Sony WF-1000XM6 VS Apple AirPods Pro 3 評測總結

售價： Sony WF-1000XM6 為港幣 $2,599；Apple AirPods Pro 3 $1,849。

外觀與材質： XM6 耳機造型改偏、採啞面防滑設計；AirPods Pro 3 維持經典帶柄設計。

主動降噪 (ANC)： 兩款皆屬頂級水平。XM6 顯著提升了抗風噪及中高頻隔音效能；AirPods Pro 3 環境變化適應反應極快。

音質表現： XM6 音場廣闊、分析力高，人聲靠前且細膩；AirPods Pro 3 著重整體層次感，低頻較為突出。

特色功能： XM6 新增 Quick Access 捷徑功能，無需操作手機即可一鍵播放串流音樂；內部強化通訊天線，提升藍牙連線穩定度。

佩戴舒適度： XM6 體積縮小 11%，佩戴感有改善；AirPods Pro 3 物理結構使得長時間佩戴對耳窩的壓力依然較小。