iPhone 17e 率先登場｜A19 晶片配 MagSafe　3.4開賣　定價$5,099

Apple 今日（3月2日）率先公佈 iPhone 17e 。這款新機不僅在效能上與緊追旗艦機，更針對耐用度、鏡頭及儲存空間進行了全面升級 。對於追求實用、同時希望體驗 Apple 最新 AI 技術的香港用家而言，iPhone 17e 的出現無疑提供了一個極具吸引力的升級選擇 。



A19 晶片與自研 C1X 調製解調器

iPhone 17e 的核心升級最新一代 A19 晶片 。這顆採用先進 3 納米技術打造的處理器，配備了更快速且高效的 6 核心 CPU，其處理能力最高可達 iPhone 11 的兩倍 。無論是日常滑動IG，還是處理複雜的 Apple Intelligence 功能，A19 都能提供流暢無阻的體驗 。此外，4 核心 GPU 配合神經加速器，支援硬件加速光線追蹤技術，令手機亦能流暢運行主機級的 AAA 遊戲大作 。

通訊效能同樣迎來質的飛躍。iPhone 17e 首次搭載由 Apple 自家研發的 C1X 流動通訊調製解調器 。這款晶片的連線速度比 iPhone 16e 所使用的 C1 快達兩倍，與旗艦級的 iPhone Air 旗鼓相當 。更重要的是，C1X 在能耗方面比 iPhone 16 Pro 的調製解調器節省了 30% 電量，直接貢獻了 iPhone 17e 卓越的全天候續航表現 。

6.1 吋 OLED 螢幕

在外觀與螢幕方面，iPhone 17e 配備了 6.1 吋 Super Retina XDR 顯示屏 。受惠於 OLED 技術，無論是觀看 Dolby Vision 串流影片還是進行遊戲，都能呈現極佳的色彩對比 。螢幕峰值 HDR 亮度提升至 1200 尼特，確保在香港強烈的陽光下，用戶依然能清晰閱覽螢幕內容 。

為了應對繁忙的都市生活，Apple 顯著提升了新機的韌性 。iPhone 17e 採用了與旗艦系列同級的 Ceramic Shield 2 玻璃面板，其抗跌表現優於任何智能手機玻璃 。這款經過重新設計的塗層，將抗刮能力提升至上一代的三倍，同時具備更佳的抗反射效能，有效減少螢幕眩光 。機身則採用堅固且輕便的航天級鋁金屬設計，並具備 IP68 等級的防潑、抗水及防塵能力 。

相機升級：48MP Fusion 相機與專業級人像處理

影像系統是 iPhone 17e 的另一亮點。其 4800 萬像素 Fusion 相機不僅能捕捉細節豐富的高清相片，更具備光學質素的 2 倍長焦功能，讓用家在單鏡頭結構下也能體驗拍攝靈活性 。

得益於先進的影像處理管線，新機的人像模式更趨自然，能呈現柔順的背景虛化效果 。能自動識別人物、狗和貓，並保存深度資訊 。這意味著用家可以在拍攝後，於相簿中自由調整焦點或增加背景虛化效果 。錄影方面，iPhone 17e 支援高達 60 fps 的 4K Dolby Vision 拍攝，並具備空間音訊錄製功能，配合 AirPods 或 Apple Vision Pro 觀看時更具沉浸感 。

MagSafe 回歸

不少用家欣喜地發現，MagSafe 磁吸技術正式進駐這款超值型號 。這不僅意味著 iPhone 17e 能享用完善的 MagSafe 配件生態，如磁吸保護殼、支架及錢包等，更將無線充電速度提升至 15W（相比傳統 Qi 的 7.5W 加快一倍）。配合 USB-C 快速線充，手機僅需約 30 分鐘即可充至 50% 電量 。

定價﹑發售日

iPhone 17e 提供黑色、白色以及全新的淺粉紅色三種選擇 。最令市場驚喜的是，Apple 在維持相近售價的同時，將入門儲存空間直接由上一代的 128GB 翻倍至 256GB，為用家儲存高解像相片與 4K 影片提供充足空間 。

iPhone 17e 香港售價：

256GB 定價：$5,099

512GB 定價：$6,799



接受預訂：3 月 4 日（星期三）晚上 10 時 15 分起

正式發售：3 月 11 日（星期三）

限購安排：每位顧客限購六部



搭載最新 iOS 26 系統，iPhone 17e 帶來的不僅是性能的提升，還有更個人化的「Liquid Glass」新介面 。對於預算約五千港元的用家，這無疑是目前市場上最全能、最具性價比的智能手機之一。