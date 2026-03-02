iPad Air M4 （Gen 8/2026）發表，定價由$4599起3月4日開訂、3月11日發售｜早前Tim Cook 已預言Apple將於本週連續公開8款新產品，頭砲包括iPhone 17e 以及iPad Air M4：新機核心規格直接由 M3 升級至 M4。



M4 iPad Air 分為太空灰／粉藍／紫色／星光色（淡金）

M4 晶片正式下放 iPad Air：效能與 AI 運算大躍進

CPU 效能比上代提升了約 30%，而相比初代的 M1 型號，速度更是快了 2.3 倍，更配備更強大的神經網絡引擎（Neural Engine），支援Apple AI；起步價僅$4599（11吋／128GB），對於經常需要剪片、玩高畫質遊戲或處理複雜圖形的用家來說，可說是在iPad Pro 以外多了一個更化算的選擇。

M4 iPad Air發表：支援 Wi-Fi 7 加倍記憶體｜$4599起3月4日開訂

11吋WiFi版：128GB $4,599｜256GB $5,399｜512GB $6,999｜1TB $8,599

11吋WiFi＋5G版：128GB $5,799｜256GB $6,599｜512GB $8,199｜1TB $9,799

13吋WiFi版：128GB $6,299｜256GB $7,099｜512GB $8,699｜1TB $10,299

13吋WiFi＋5G版：128GB $7,499｜256GB $8,299｜512GB $9,899｜1TB $11,499

新增 Wi-Fi 7 支援：網絡連接規格看齊旗艦級

除了核心效能，新 iPad Air 採用了 Apple 自家研發的 N1 與 C1X 通訊晶片，正式支援 Wi-Fi 7 技術，用家可以享有更低的延遲和更快的下載速度。此外，機身依然提供 11 吋及 13 吋兩種尺寸選擇，滿足追求便攜或大螢幕多工操作的不同需求。兩個尺寸都支援Apple Pencil Pro 及Apple Pencil USB-C。（兩款均需另購），也有特別為M4 iPad Air 而設的全新精妙鍵盤。

也有特別為M4 iPad Air 而設的全新精妙鍵盤（$2,099起)

記憶體與記憶體頻寬提升：多工處理更流暢

現時iPad Air 除了屏幕更新頻未達120Hz，也未使用OLED，大部份硬件性能已直迫iPad Pro；M4 iPad Air 特別增加了統一記憶體的容量，並提升了記憶體頻寬。無論是需要同時開啟多個 App，或是處理大型檔案的專業用戶，都能有效減少背景程式重載的情況。機身比iPad Pro 更輕巧，是預算有限但追求頂級效能的最佳平衡點。

橫向鏡頭配置優化：視像會議不再「側埋一邊」

新機沿用了橫向 1,200 萬像素超廣角前置鏡頭設計，配合「人物置中」功能，令你在視像通話時的視線更加自然，不再像舊款般有種側著臉說話的尷尬感。後置鏡頭則為 1,200 萬像素，支援 4K 影片拍攝及慢動作錄影，未算最強但已非常扎實。

維持原價進擊：iPad Air 買機建議與性價比分析

近期半導體供應不足，SSD大升值，不少人都擔心Apple新產品會順勢加價，好在 M4 iPad Air 採取「加量不加價」策略，11 吋型號起售價維持在HK$4,599起（128GB內置），而 13 吋則由 HK＄6,299起。如果你現時正使用 M1 甚至更舊款的 iPad Air，這次 M4 的升級幅度絕對值得考慮。

M4 iPad Air vs M4 iPad Pro 有甚麼性能差別？

那 M4 iPad Pro 定價更貴，對比 M4 iPad Air 又有甚麼優勢？兩款平板雖同樣搭載強悍的 M4 晶片，但仍是有一定核心差異，一部賣頂級體驗、一部是賣性價比：

螢幕顯示：iPad Pro 獨佔頂級的串聯 OLED 螢幕與 120Hz ProMotion，色彩與流暢度極致；iPad Air 則維持標準的 60Hz LCD (Liquid Retina) 面板。

專業功能：Pro 版配備 Face ID、LiDAR 光學雷達掃描儀以及傳輸更快的 Thunderbolt 接口；Air 則採用電源鍵 Touch ID 與標準 USB-C。

擴展極限：Pro 提供更高的儲存容量與記憶體上限（最高 2TB / 16GB RAM），專攻重度創作者；Air 則以相對親民的定價，讓大眾輕鬆享受 M4 的核心效能。