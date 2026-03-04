隨iPhone 17e 推出後。Apple 今日（3月3日）正式發表新一代 M5 系列晶片，宣佈推出性能升級的M5 MacBook Air、M5 MacBook Pro 以及全新Studio Display系列 。全面升級 M5﹑M5 Pro﹑M5 Max 晶片後，MacBook Air 和 MacBook Pro 對 AI 的支援更進一步，從學生到頂尖專業創作者，均能體驗到前所未有的極速性能 。



M5 MacBook Air：輕薄手提電腦首選

新款 MacBook Air 搭載了 M5 晶片，這顆晶片擁有更強大的 CPU 和次世代 GPU 。最顯著的改進在於 GPU 的每個核心都內建了神經加速器（Neural Accelerator），這讓新款 MacBook Air 的 AI 處理能力比搭載 M4 的型號快 4 倍，與 M1 型號相比，速度提升幅度更達到驚人的 9.5 倍 。

在實際使用情況為例，在 Topaz Video 中進行 AI 影片修復，速度比 M1 型號快達 6.9 倍；在 Blender 進行開啟光線追蹤的 3D 渲染時，速度則提升了 6.5 倍 。對於日常使用中，網頁瀏覽速度亦比搭載 Intel Core Ultra X7 的手提電腦快 50% 。

此外，新款 MacBook Air 終於聽取了用家的心聲，將入門級儲存空間直接翻倍至 512GB，並採用更快的 SSD 技術 。用家現在最高可選配至 4TB 儲存空間，這在 MacBook Air 歷史上屬首次 。機身依然維持輕盈耐用的鋁金屬設計，提供 13 吋及 15 吋選擇，並引入了 Apple 自研的 N1 無線網絡晶片，支援最新的 Wi-Fi 7 及 藍牙 6 。顏色方面，則有天藍色、午夜暗色、星光色及銀色四款選擇 。

M5 MacBook Air於 3 月 4 日晚上 10 時 15 分起接受預訂。3 月 11 日起發售。

各個螢幕尺寸每人限購六部。



M5 MacBook Air 13吋 售價 $8,999 起

M5 MacBook Air 15吋 售價 $9,999 起



M5 MacBook Pro：M5 Pro 與 M5 Max 的巔峰效能

對性能有極限要求的專業用戶，Apple 推出了配備 M5 Pro 與 M5 Max 晶片的 14 吋及 16 吋 MacBook Pro 。這兩款晶片採用了全新的「Fusion Architecture」設計，透過創新的封裝技術將兩顆晶粒結合，為 AI 運算量身打造 。

M5 Pro 與 M5 Max 最高配備 18 核心 CPU，包含 6 顆超級核心及 12 顆全新性能核心，整體性能提升達 30% 。在 AI 圖像生成方面，M5 Max 的表現比 M1 Max 快 8 倍，即使面對複雜的大語言模型（LLM）處理，速度亦比上一代 M4 Max 快達 4 倍 。此外，統一記憶體頻寬亦得到顯著提升，M5 Max 支援最高 128GB 記憶體，頻寬高達 614GB/s，足以應對大型 AI 模型訓練或海量影片剪輯任務 。

螢幕方面，Liquid Retina XDR 屏幕現在提供 Nano-texture 納米紋理玻璃選項，在室外或強光環境下能有效減少眩光 。新機亦全面支援 Thunderbolt 5 連接埠，傳輸速度及外接顯示器的靈活性均大幅提升 。最令人驚起的是，儘管性能如此強勁，MacBook Pro 依然能提供高達 24 小時的電池續航力，並在插電或使用電池時保持一致的性能輸出 。

M5 MacBook Pro於 3 月 4 日晚上 10 時 15 分起接受預訂。3 月 11 日起發售。

各個螢幕尺寸每人限購六部。



M5 MacBook Pro 14吋 售價 $14,499 起

M5 MacBook Pro 16吋 售價 $21,999 起



新 Studio Display 系列登場

配合新 MacBook 的發表，Apple 同步推出了全新的顯示器系列 。

Studio Display：配備 27 吋 5K Retina 螢幕，具備 600 尼特亮度及 P3 廣色域 。它內置 12MP Center Stage 相機，現在支援「桌上視角」（Desk View）功能，方便展示桌面上的文件 。最重大的升級是加入了 Thunderbolt 5 接口，支援串聯顯示器，並能透過一條線為 14 吋 MacBook Pro 進行高達 96W 的快速充電 。

全新 Studio Display 於 3 月 4 日晚上 10 時 15 分起接受預訂。3 月 11 日起發售。



Studio Display（標準玻璃）售價 $12,499 起

Studio Display（納米紋理玻璃）售價 $14,499 起



Studio Display XDR：專為頂尖創作者打造的 27 吋 5K 螢幕 。它採用了先進的 mini-LED 背光系統，擁有超過 2,000 個局部調光區域，令 HDR 峰值亮度高達 2000 尼特，對比度達到 1,000,000:1 。此外，它支援 120Hz 更新率及 ProMotion 技術，並新增了 Adobe RGB 色域支援 。它能提供高達 140W 的充電功率，足以為 16 吋 MacBook Pro 全速充電 。

全新 Studio Display XDR 於 3 月 4 日晚上 10 時 15 分起接受預訂。3 月 11 日起發售。



Studio Display XDR（標準玻璃）售價 $24,999 起

Studio Display XDR（納米紋理玻璃）售價 $27,499 起



macOS Tahoe 與 Apple Intelligence

新系統引入了名為「Liquid Glass」的視覺設計，讓資料夾、圖標都能隨用家心意改變顏色 。Apple Intelligence 更深度整合於系統，例如訊息程式中的實時翻譯、提醒事項的自動分類，以及更強大的捷徑功能，能自動從 PDF 提取資料並填寫至試算表中 。此外，「連續互通」功能現在支援在 Mac 上直接運行 iPhone 的流動通訊通話及即時動態 。