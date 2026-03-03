小米Vision GT超跑+17手機系列及AI驅動人車家全生態｜MWC 26直擊

西班牙 MWC 2026 直擊｜小米Vision GT超跑＋17手機系列及全生態智能生活｜記者現正身處西班牙巴塞隆拿 MWC 2026 的展覽現場。今年小米的攤位無疑是全場焦點，除了剛發表的年度旗艦小米Xiaomi 17 系列手機外，最令全場震撼的莫過於首度走出虛擬世界、實體現身展台的小米 Vision Gran Turismo 電動概念超跑。這部與《Gran Turismo 7》合作的夢幻座駕，展示了小米在工業設計上的巔峰，更象徵著「人車家全生態」。



小米Vision GT概念超跑登場

小米 Vision Gran Turismo 閃耀MWC 26會場

走進小米攤位，最顯眼的莫過於這部充滿未來感的 Vision Gran Turismo。這款電動超跑設計重心在於「由風塑造」，車身採用獨特的水滴形座艙，嵌入充滿導風渠道與開孔的車體中，形成貫穿全車的氣動通道。最搶眼的當然是其光環尾燈，既是視覺焦點也是巨大的排氣口。配合 Active Wake Control 主動喚醒控制系統與 Accretion 輪圈，使其風阻係數僅為 0.29，下壓力達 -1.2，氣動效率評分高達 4.1。

小米Vision GT超跑成為全場焦點

車艙內部的Sofa Racer概念亦首度公開，座艙呈現蠶繭般的環抱感，儀表板、門板與座椅融為一體。最令記者印象深刻的是其內置的 Xiaomi Pulse 功能，能透過光影與音效與駕駛者互動，即時感知駕駛者的情緒並調整座艙氛圍。

充滿科技感的車身設計

歷代Xiaomi Ultra系列

小米 17 Ultra 的影像黑科技

在手機展區，小米 17 Ultra 憑藉其首創的機械光學結構吸引大批媒體實測。這款影像旗艦搭載了具備 LOFIC技術的一吋超動態感光元件「光影獵人 1050L」。即便在展場強烈且複雜的射燈下，LOFIC 技術能顯著提升感光元件的滿阱容量，令高光與暗位細節層次分明。另一亮點是 75-100mm 機械光學變焦長焦鏡頭，這顆基於Leica APO 光學基準設計的鏡頭，在物理變焦過程中能保持極高的原生畫質，色差與紫邊控制依然出色。

Xiaomi 17 Ultra

香港並沒有推出的Xiaomi 17 Pro及Pro Max

同場展出的細螢幕旗艦小米 17 則以其 1.18mm 的極窄邊框，雖然機身輕薄，卻內置了能量密度極高的 6330mAh 矽碳電池。而專為Leica發燒友設計的 Leica Leitzphone 特別版，其獨特的物理控制環Leica Camera Ring手感極佳，旋轉撥盤時的機械感重現了傳統相機的靈魂。搭配專屬的Leica Essential Mode，現場模擬 M9 與 M3 的黑白影像特質非常濃郁，將「Essential Leica Imagery」的理念發揮到極致。

小米 Pad 8 系列極致纖薄

轉向平板電腦展區，小米 Pad 8 系列以僅 5.75 毫米的超薄機身成為極薄平板之一。搭載 11.2 吋 3.2K 螢幕，具備 144Hz 刷新率，視覺效果極為細膩。Pad 8 Pro 搭載最新的 Snapdragon 8 Elite 處理器，運行重負載的專業繪圖軟件與 4K 影片剪輯均顯得游刃有餘。

小米 Pad 8

Xiaomi Miloco 全屋智能系統

Xiaomi Miloco 全屋智能系統

展場另一亮點是首度亮相的 Xiaomi Miloco，這是小米自研 AI 大模型「小米 MiMo」在現實生活中的實際應用。可以在智能生活從單一裝置功能轉變為全屋系統智能，與傳統基於規則的自動化不同， Xiaomi Miloco 整合了多模態感知與數據分析，使家居環境能根據用戶的行為（如閱讀、看電視或睡眠）自動調整燈光與溫度。更令人驚艷的是其情緒推斷能力，能透過智能音箱播放合適音樂，或根據室內花卉顏色等視覺元素自動調整全屋氛圍燈光，將智能家庭轉變為主動回的生活環境。而現場示範時，更可以連攜著小米 SU7 Ultra系統，回家時只需要在車中中控一按，便可以控制家中所有家電的設定開關，完全整合「人車家全生態」。

可以在小米SU 7 Ultra 車上遙距控制家中智能系統