iPhone 17e上手玩｜A19晶片打機流暢　支援MagSafe適合入門級用家

隨着 Apple 正式發表定價 $5,099 起的 iPhone 17e，記者有幸在上海舉行的傳媒體驗活動中上手試玩 。實際上手後發玩，首先最欣賞的是手感依舊紮實，A19 晶片加持下運作遊戲或App都非常暢流，可說是 iPhone 17 系列最高CP值的一款。



螢幕與外觀：質感依舊﹑淺粉紅色勁靚

iPhone 17e 在外觀上延續了 Apple 一貫的高水準工藝，機身打磨細緻，拿在手上的手感相當紮實 。顏色方面提供了黑色、白色及粉紅色三種選擇，整體視覺風格簡約大方 。配備了一塊 6.1 吋的 60Hz 螢幕，並沒有引入動態島（Dynamic Island）或 ProMotion 120Hz 高刷新率技術 。

雖然螢幕刷新率停留在 60Hz水平，但 Apple 仍為其注入了一項關鍵升級：Ceramic Shield 2 塗層 。這項新技術旨在提升螢幕的抗刮能力並減少反光，對於經常隨手將手機放入手袋或褲袋的香港用家來說，耐用度的提升比高刷新率來得更加實際 。

記者試用來遊玩《明日方舟：終末地》時，發現沒有因為 60Hz 螢幕而太大影響畫面表現，同時運行手機 3A 遊戲時，讀取地圖﹑人物﹑戰鬥技能也沒有卡頓情況，讓人不記得使用的是一部非旗艦機。

4800 萬像素的主鏡頭完全夠用

相機系統方面，iPhone 17e 採用了單鏡頭設計，配備一顆 4800 萬像素的主鏡頭 。在預設模式下，相機能輸出 2400 萬像素的照片，平衡了細節與檔案大小 。用家亦可選擇開啟全 4800 萬像素模式以捕捉更多細節，或利用感光元件裁切達成 2 倍光學品質的變焦效果 。

MagSafe 適合用家日常使用

今次 iPhone 17e 最令人驚喜的改動位於機身背面——Apple 終於將 MagSafe 技術引入其入門級型號 。這意味著廉價版 iPhone 終於可以正式融入 MagSafe 生態系統，使用各式各樣的磁吸無線充電器、支架或卡片套 。在充電效率方面，17e 支援最高 15W 的 MagSafe 無線充電，雖然數據上不及高階型號的 25W，但已比舊款入門機有顯著提升 。同時，它亦支援 Qi2 標準，讓用家在選擇無線充電配件時擁有更高的跨平台兼容性 。

效能核心：A19 晶片與儲存容量翻倍

儘管定位入門，Apple 在核心效能上卻展現了誠意 。iPhone 17e 搭載了最新的 A19 處理器，確保了運作 iOS 系統及各類 App 的流暢度 。更具感官提升的是通訊模組，新機採用了 Apple 自研的 C1X 調製解調器（Modem） 。雖然 2026 年的 5G 網絡環境可能限制了硬件效能的完全發揮，但 Apple 宣稱其速度提升可達兩倍，對於追求極速下載與穩定連線的香港用家而言，這項規格更新具備相當的吸引力 。

此外，入門型號的儲存空間由上一代的水平翻倍至 256GB 起跳，這是一項極具價值的升級 。隨着照片和影片容量不斷增加，256GB 的起始容量能有效延長手機的使用週期，減少用家因儲存空間不足而需頻繁清理檔案的煩惱 。

總結：入門用家的穩定之選

iPhone 17e 修補了舊型號在 MagSafe 及儲存空間上的短板 。在 $5,099 的價格區間內，Apple 提供了一款工藝精良、效能領先且功能完整的產品 。對於不追求 120Hz 高刷新螢幕或多鏡頭變焦，僅希望擁有一部穩定、耐用且能融入 Apple 生態系統的手機用家來說，iPhone 17e 無疑是一個極具競爭力的選項 。