神秘包裹收3個「免費尿袋」竟是清袋陷阱！網民警告：千萬別用！暗藏木馬程式秒清空手機銀行存款｜近日，一位中國江西市網民「李女士」以影片自爆一一宗極之離奇的新型騙局：她在同一天內連續收到三個快遞包裹，每個包裹都有獨立的訂單編號與取件碼，打開後發現裡面竟然是三款一模一樣的行動電源（尿袋）。李女士表示自己近期並未購買過相關產品，事主感可疑向網民求助，竟得知這類不請自來的禮物，其實隱藏網絡安全陷阱，只要將電池駁到手機，就有可能觸發木馬程式，清空手機內所有銀行戶口存款。



隨機寄送免費尿袋暗藏陰謀：為何黑客要「送大禮」？

其實，央視在年初已經報導過，事面有些共享租用行動電源，將有問的「木馬尿袋」流通市面。最近，騙徒又想到新的方法利用人的貪念犯案；他們先利用不法所得的外洩的個人資料，隨機以快遞寄出預先改裝好的「木馬尿袋」，如果市民不像上文提及的「李女士」一樣對不明「尿袋」起疑，一時貪用取用之，行動電源內的微型惡意芯片即會發動，透過 USB 數據線入侵手機系統，這種滲透方式繞過了網絡防火牆，直接從硬件層面發動攻擊，防不勝防。

租用尿袋要小心！木馬遙控手機隨時戶口清零 見這畫面務必按拒絕

自動安裝銀行木馬：手機螢幕被遠端監控

一旦木馬程式成功植入，黑客就能獲取手機的最高管理權限，開始在後台暗中實時監控用戶的螢幕操作，如你在中毒後繼續使用任何銀行或支付app，各種資料及密碼就會同步傳送到騙徒手中，可在用戶毫不知情下，遠端登入銀行戶口並清空存款。

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防範建議：遇到來歷不明的電子產品應如何處理？

面對這種新型態的「快遞騙案」，市民必須保持高度警覺。如果收到並非自己訂購、且寄件人不明的包裹，切勿出於好奇而拆封使用。對於手機用戶而言，最安全的做法是直接將這些不明裝置交予警方或環保回收站處置。緊記，保護個人私隱與財產安全，第一步就是拒絕將任何來源不明的線路插入自己的手機。

情報來源：武漢市互聯網訊息辦公室