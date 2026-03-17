蘋果更新過時名單！Lightning始祖與經典iPhone成歷史　官方停修

蘋果更新官方的復古與過時產品名單，將2012年發布的iPhone 5（首款搭載Lightning接口的iPhone）與2011年推出的8GB版iPhone 4，從復古產品名單正式調整為過時產品。



按照蘋果產品分類規則，兩款機型自此將不再獲得官方維修支持，蘋果也將停止供應相關維修配件，這也意味着兩款經典機型徹底結束了在蘋果官方產品線中的歷史使命。蘋果對產品的復古、過時劃分有明確時間標準：

蘋果更新官方的復古與過時產品名單，將2012年發布的iPhone 5（首款搭載Lightning接口的iPhone）與2011年推出的8GB版iPhone 4，從復古產品名單正式調整為過時產品。（Apple）

復古產品：產品停止銷售滿5年，蘋果零售店及授權服務商可在配件有庫存的前提下提供有限維修；

過時產品：產品停止銷售滿7年（蘋果可靈活調整時間），官方基本停止所有維修服務，並終止相關配件供應。



iPhone 5於2013年停產、2018年被列為復古產品，彼時維修已受配件庫存限制；8GB版iPhone 4同樣2013年停產，此次兩款機型同步完成過時調整，官方維修渠道幾乎全面關閉。

之所以是如今才正式列為過時產品，是因為停產後依然在一些新興市場銷售，滿足當地用戶的低價購機需求。iPhone 5是一款經典產品，是首款搭載蘋果自家Lightning接口的手機，取代此前的30針接口，成為後續十餘年蘋果移動設備的通用接口。

雖然近些年Lightning接口被各種嫌棄，但當初剛推出時面對Micro-USB體驗堪稱碾壓。除了接口之外，多數網友認可iPhone 5是手感天花板，稱讚其尺寸、重量設計完美，是最喜愛的iPhone機型之一。

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