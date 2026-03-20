iOS 26.4候選版推送！Apple Music推AI歌單　增8款Emoji下周登場

蘋果向開發者和公測版測試者，推送iOS 26.4與iPadOS 26.4的候選版本，這意味着該系統將於下周正式面向公眾發布。此次更新中無障礙功能進行了針對性優化，新增降低明亮效果設置，可減少點擊按鈕等界面元素時的強光閃爍，此前有不少用戶吐槽液態玻璃特效按鈕太亮，很刺眼。



觀看媒體內容時，可直接通過字幕圖標調取字幕和隱藏式字幕設置，更便於查找、自定義及預覽；優化降低動態效果設置，能更穩定地減少液態玻璃特效的動畫，適配對屏幕動態效果敏感的用戶使用需求。

iOS 26.4 RC候選版更新內容一覽（X@RocM301）

Apple Music是此次更新的重點：

1. 推出測試版Playlist Playground功能，可根據用戶的文字描述自動生成播放列表，同時配套生成標題、介紹及曲目清單；

2. 新增Concerts功能，能基於用戶曲庫中的歌手，發現周邊的演出訊息，還會根據用戶的聽歌喜好推薦新晉藝人；

3. 控制中心加入離線音樂識別功能，無網絡時也可識別歌曲，恢復聯網後將自動推送識別結果；

4. 上線睡眠、放鬆、工作、健康四大場景的環境音樂小組件，可將精選播放列表直接呈現在主屏幕

5. 專輯和播放列表頁面新增全屏背景，帶來更具沉浸感的視覺體驗。



表情鍵盤新增殺人鯨（orca）、長號（trombone）、山崩（landslide）、芭蕾舞者（ballet dancers）、扭曲的臉（ distorted face）等8款全新emoji，豐富用戶表達形式。

新增的表情鍵盤，以扭曲的臉（ distorted face）最為有趣。（emojipedia）

無邊記（Freeform）應用新增專業的圖像創作與編輯工具，還接入蘋果創作者工作室並上線優質內容庫。提醒事項功能支持通過快速工具欄，或長按操作標記緊急提醒，且可在智能列表中篩選出緊急提醒事項。

家庭共享的購買共享功能迎來升級，家庭共享組中的成年成員可使用自己的支付方式完成購買，無需再依賴家庭組織者。同時優化鍵盤算法，提升快速打字時的輸入準確率。

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