八達通到期更換｜4組八達通卡號3月28日到期　換卡﹑入手機教學

八達通更換2026｜如果還正在使用實體八達通的話，第26﹑27批次的實體八達通會在 2026 年 3 月 28 日﹑4 月 25 日失效，如失效前沒有完成更換步驟，即會無法使用，或因逾期換卡或會被收取行政費用。以下分享換卡方法，或不想再擔心八達通過期，可以參考以下方法手機入八達通。



第26批八達通卡號：

15937001 - 15998000

54000001 - 54116000

70374001 - 70431000

97222001 - 97652000



第27批八達通卡號：

12000001 - 12236000

15998001 - 15999000

16677001 - 16678000

99441001 - 99999999



八達通官方公布2026年需要更換批資料，如大家正在使用這批八達通，現時入閘時會聽到「嘟～嘟嘟」的響聲，代表該八達通需要更換。

如何更換新八達通？換八達通需要錢嗎？

持有以上卡號八達通的用家，可以在港鐵站內的「客務中心」退回八達通，並安排按金及餘額退款。用家亦可以選擇把卡内的按金、餘額、轉移至手機八達通或新卡。另一個更方便的方法，就是直接加八達通到手機上，之後只要帶一部手機，就可以隨時隨地增值﹑付款。

以下分享iPhone﹑Android 的加卡方法：

iPhone開通Apple Pay八達通步驟👇👇

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即睇八達通轉移新iPhone教學👇👇

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Android開通Apple Pay八達通步驟👇👇