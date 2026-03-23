Tesla Semi靠居中位獲瘋搶！司機試駕驚嘆：倒車零盲區前所未有

特斯拉（Tesla）的電動重卡（重型拖頭）Semi-Truck似乎要成了。Semi-Truck採用方向盤居中設計，有助於司機判斷車距，且標配駕駛輔助，有效緩解駕駛者疲勞。它不僅贏得卡車司機的青睞，還因較低的維護成本成為物流公司爭相搶購的目標。



卡車司機背靠強大的工會組織，強硬且頑固，但特斯拉的電動卡車居然能取悦這幫人。

加州長灘（Long Beach，CA）一名卡車司機表示，Semi開起來更輕鬆，不會那麼累，因為不需要踩離合器也不用操心換擋。他以前開13速手動擋柴油卡車，在簽署試用協議後換成Semi-Truck開了一個月。

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對拖掛車司機來說，最害怕走錯道，倒車可是一件麻煩事。另一位司機駕駛Semi大貨車在內華達州斯帕克斯（Sparks，NV）郊外拐錯了彎，12米長的貨車被困在一個彎道上。這要在以前，需要多次下車確認，小心翼翼脱困。但Semi拖頭的居中駕駛位消除了右側盲區，倒車時兩側屏幕使周遭環境一覽無餘：

我輕輕鬆鬆就倒出來了，一點問題沒有，這種體驗以前沒有過，這讓我意識到特斯拉的技術確實不一樣。 司機

特斯拉早在十年前便宣佈要造Semi純電重卡，後來公司將重心轉向人工智能、無人駕駛，以及機器人，而且特朗普政府取消了電動汽車補貼並放寬環保法規，導致美國汽車市場重走燃油車的老路。

電動卡車的售價是柴油車的三倍，失去政府補貼便寸步難行。加州擁有多座繁忙的集裝箱港口，比如洛杉磯與長灘，物流繁忙，州政府一向積極推動更嚴苛的環保法規，電動卡車有望在此破冰。

州政府自去年開始恢復發放零排放商用車補貼，名額很快被搶購一空，特斯拉的Semi-Truck因此成為受益者。加州物流公司在半年時間裏獲得1.95億美元補貼款，用來採購1002輛特斯拉Semi電動卡車。

特斯拉則宣佈在內華達超級工廠開始量產Semi-Truck，若一切順利有望年內交付一萬輛，之後將年產量逐步提升五萬輛。知情人士表示，Semi-Truck的售價低於30萬美元，大約是柴油車的兩倍。

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長灘物流公司King Fio Trucking的老闆珍妮．阿巴卡（Jennie Abarca）計劃將旗下27輛柴油卡車全部換成電動卡車，在特斯拉Semi卡車問世前她已擁有11輛富豪（Volvo）等品牌純電卡車，但這些卡車的續航里程只有360公里，公司只能將其用於港口間的短途運輸。

特斯拉Semi-Truck長續航型號一次充電可行駛800公里，這意味着公司可使用純電卡車往返內陸地區，或者往返拉斯維加斯。「特斯拉改變了一切」，珍妮表示，「我能開闢全新運輸路線。」

電動車的維護成本低於燃油車，這是Semi卡車吸引業主的另一個賣點。Big F運輸公司在加州威爾明頓有五名駐場機修師，負責維護四十多輛燃油卡車，如果改用電動卡車，只需要留一位師傅維護掛車底盤就行了。

現在Semi-Truck的版圖取決於充電樁，特斯拉正在加州、德州、西雅圖地區，紐約地區等貨運走廊沿線興建數十個卡車專用充電站（乘用車充電站功率不足），這些充電站將於今夏陸續開放，半小時就能為卡車補充60%續航里程。

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