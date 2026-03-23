iPad 12 史上最強入門機？A18晶片加持　成最平價Apple AI平台

今年3月，蘋果在官網集中發布了多款新品，覆蓋iPhone、iPad、Mac、顯示器以及耳機等多個品類。不過，外界關注的入門級新平板——iPad 12卻並未亮相。



日前，知名蘋果爆料人馬克·古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果仍計劃在今年上半年推出iPad 12，並有望與iOS 26.4同步發布，預計發布時間最晚延續至5月。

據悉，iPad 12將迎來核心配置升級，搭載全新A18晶片，並首次支持Apple Intelligence。（X@yabhishekhd）

據悉，iPad 12將迎來核心配置升級，搭載全新A18晶片，並首次支持Apple Intelligence（蘋果智能）。為滿足AI功能需求，其記憶體也將從前代的6GB提升至8GB。

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此外，蘋果還有望將自研C1調制解調器和N1網絡晶片引入該機，進一步增強連接與網絡性能。外觀方面，iPad 12整體延續iPad 11的設計語言，配備11英寸全面屏與側邊Touch ID，屏幕依舊為LCD材質，不支持ProMotion高刷、P3廣色域及全貼合顯示技術。

作為參考，iPad 11起售價2799元，搭載蘋果A16晶片，採用11英寸IPS LCD屏，分辨率為2360x1640 ，配備USB-C接口，（USB 2.0，最高480 Mb/s），且不支持Apple Intelligence。

綜合來看，iPad 12將在性能與AI能力上實現關鍵升級，但在屏幕規格等方面仍將維持入門級定位。

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